預期政策出台 光大證券：港股有望回暖

內地公布最新經濟數據，其中第二季GDP表現遜預期，市場關注內的經濟表現。數據亦令中港股市走弱，不過光大政券認為，在政策利好暖風頻吹的情況下，科技股料造好，預期港股有望回暖。

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數據上，內地公布第二季GDP按年增長6.3%，低於市場預期的7.1%。國家統計局表示，有信心完成全年經濟目標，且沒有也不會出現通縮。不過分析指，經濟偏弱需更多刺激，市場關注月底政治局會議會否出台穩增長政策。

另方面，光大證券指出，社融量超預期反映出6月份核心經濟運行出現企穩回升現象，這也與LPR降息的預期效果一致。國內政策方面，國務院國資委7 月13 日至14 日舉行中央企業負責人研討班，重點關注新興產業。7 月12日平台企業座談會召開，國務院總理指出，在全面建設社會主義現代化國家新征程上，平台經濟大有可為。

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