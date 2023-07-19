曾淵滄：耶倫訪華有利科網股（一文看清）

一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

曾淵滄：耶倫訪華有利科網股

美國財政部長耶倫訪華，她說美國的制裁規模是相當小，只限於極尖端的科技企業，對中美科技股而言是好事。

美國通脹率降至3%，但一日未達2%的目標，聯儲局仍有加息的可能，更何況，一日未減息，仍處於高息環境，投資者仍未敢放膽。

美股破頂，主要來自人工智能概念股的炒作。至今為止，香港仍缺乏這類股，有幾家企業目前有相關產品，但無法讓市場相信，其產品能有效的為企業賺大錢，因此股份炒不起。香港上市的科網股中，不少股份都大跌一半以上，中央的反壟斷也令科網企業放慢了科研計劃。幸好，國務院總理李強近日召開平台企業座談會，聽取多家企業代表的意見。

在聽取大家發言後，李強表示平台經濟大有可為，並讚揚多家平台企業在科技上的投入。這場座談會也也可以說是反壟斷已經告一段落，再加上座談會之前，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 都收到罰單，這也意味着反壟斷的調查已經結束。因此，這是平台科技股最壞的時刻應該已經過去，可以慢慢重新步入新的成長期。

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曾淵滄：港股處牛市調整期

港股走勢不佳，不過，有理由相信去年10月底恒指在15000點已找到支持，新牛市從那個時候開始，目前只不過是牛市的調整期。

許多人在討論恒指幾時會跌破18000點，跌破後支持位在哪裏？比較之下，港股是遠遠比不上美股，其中一個原因是港息在美息上升初期沒有緊跟美息上升，是近一段日子港息才突然上升，追上美息。

港息上升為各行各業，特別是房地產業帶來巨大的壓力。調整期間偶爾也有反彈，反彈的理由是市場莫名其妙地出現一股憧憬，憧憬中國中央政府會出手救市。結果，等了一天又一天，中央沒有出手救市。為甚麼不救，一個可能的原因是救市的結果，可能導致民間的儲蓄再度流入房地產市場。

人幣貶值利淡港股

人民幣貶值也是港股下跌的壓力之一。今日港股所代表的企業，大部分在內地都有業務，賺取人民幣的業務換算成港元之後，少了，錢賺「少」了，股價自然受到影響。

不過，港息上升會使到香港的銀行賺取更多的錢，特別是大銀行，銀行同業拆息主要就是大銀行借錢給小銀行。因此，今年恒指表現雖不佳，但是滙豐 （00005） 股價依然不斷地創新高。滙豐股價上升另一個更強有利的原因是，滙豐有20億美元的資金在進行回購，回購就是最佳的托價行動，保住股價不下跌。

去年，時任國務院總理李克強多次說中央政府不會採用大水漫灌的方法來救經濟。今年，國務院總理李強不再講這句話。但至今仍看不出，中央會採用大水漫灌的方法救經濟。這也說明，中央政府仍然認為，今年的經濟增長率仍會理想。

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記者：伍穎詩

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