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平等非由結果判斷 能否考慮眾人更重要

國際 19:28 2023/07/21

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近期荷里活演員及英國資深醫生等紛紛宣布罷工，勞方在爭取薪酬待遇時經常提到，希望減少不平等的現象。回想歷史就會發現，雖然眾人都承認不平等是正常且必然存在，但人類歷史確實充滿爭取平等的例子。

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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