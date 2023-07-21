平等非由結果判斷 能否考慮眾人更重要 國際 19:28 2023/07/21 分享： 分享： 近期荷里活演員及英國資深醫生等紛紛宣布罷工，勞方在爭取薪酬待遇時經常提到，希望減少不平等的現象。回想歷史就會發現，雖然眾人都承認不平等是正常且必然存在，但人類歷史確實充滿爭取平等的例子。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 英國6月CPI年率7.9% 升幅放緩 2023/07/19 英國6月CPI年率7.9% 升幅放緩 荷里活資方代表聲稱 演員罷工前開出逾78億方案被拒 2023/07/18 荷里活資方代表聲稱 演員罷工前開出逾78億方案被拒 英國通脹逼人 部分日常食品兩年加價1.75倍 2023/07/17 英國通脹逼人 部分日常食品兩年加價1.75倍 英國資深醫生下月再罷工兩日 尋求加薪35% 2023/07/17 英國資深醫生下月再罷工兩日 尋求加薪35% 迪士尼派樂園角色出席首映 應對荷里活演員罷工 2023/07/17 迪士尼派樂園角色出席首映 應對荷里活演員罷工 你可能感興趣 英國6月CPI年率7.9% 升幅放緩 14:34 2023/07/19 英國6月CPI年率7.9% 升幅放緩 荷里活資方代表聲稱 演員罷工前開出逾78億方案被拒 16:00 2023/07/18 荷里活資方代表聲稱 演員罷工前開出逾78億方案被拒 英國通脹逼人 部分日常食品兩年加價1.75倍 18:00 2023/07/17 英國通脹逼人 部分日常食品兩年加價1.75倍 最新專欄文章 好心做「壞事」 不歧視不可能？ 2023/07/15 好心做「壞事」 不歧視不可能？ 不歧視可能性趨近於零 本性善良之人亦然 2023/07/14 不歧視可能性趨近於零 本性善良之人亦然 美無證移民悲歌 劣境掙扎求存 2023/07/08 美無證移民悲歌 劣境掙扎求存 厄瓜多爾裔哈佛生出書 揭美國無證移民悲歌 2023/07/07 厄瓜多爾裔哈佛生出書 揭美國無證移民悲歌 一代不如一代？ 揭千禧代最窮迷思 2023/07/01 一代不如一代？ 揭千禧代最窮迷思 社會矛盾 薪酬待遇 荷里活 美國 英國 遺產稅 稅改 金融