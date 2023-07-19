  • 29°C
香港時間 : 2023719日 (週三) 21:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？

國際 20:57 2023/07/19

分享：

分享：

在大部分人的認知當中，英國是富裕西歐國家中的一員，早就是已發展地區，惟最近彭博社一篇文章，提出另類看法，標題開宗明義，直指《英國不應假裝自己是富裕國家》，醒目的標題吸引了筆者注意。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

取代燃油車的 未必就是電動車
2023/07/18
取代燃油車的 未必就是電動車
國際學生過多 英整頓高教界
2023/07/17
國際學生過多 英整頓高教界
英國移民費急增 搶人才恐處下風
今日
英國移民費急增 搶人才恐處下風
美通脹回落 但不應太樂觀
2023/07/13
美通脹回落 但不應太樂觀
北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲
2023/07/15
北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲

你可能感興趣

取代燃油車的 未必就是電動車
21:03 2023/07/18
取代燃油車的 未必就是電動車
國際學生過多 英整頓高教界
22:27 2023/07/17
國際學生過多 英整頓高教界
英國移民費急增 搶人才恐處下風
今日 18:44
英國移民費急增 搶人才恐處下風

最新專欄文章

英國移民費急增 搶人才恐處下風
今日
英國移民費急增 搶人才恐處下風
國金札記 - 取代燃油車 未必是電動車
今日
取代燃油車 未必是電動車
取代燃油車的 未必就是電動車
2023/07/18
取代燃油車的 未必就是電動車
國金札記 - 國際學生過多 英出手整頓高教界
2023/07/18
國際學生過多 英出手整頓高教界
國際學生過多 英整頓高教界
2023/07/17
國際學生過多 英整頓高教界
經濟 波蘭 GDP 英格蘭 罷工 歐洲 英國

上一篇文章

放寬按揭未帶旺二手 悶局短期難打破

下一篇文章

英國移民費急增 搶人才恐處下風
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國際學生過多 英整頓高教界
國際學生過多 英整頓高教界
港寫字樓下半年4個展望
港寫字樓下半年4個展望
【通脹偵察站】IMF：中期經濟前景弱 通脹終出現下降趨勢（持續更新）
【通脹偵察站】IMF：中期經濟前景弱 通脹終出現下降趨勢（持續更新）
港股6月日均成交不足千億 港交所7月有力升？（附港交所10年數據）
港股6月日均成交不足千億 港交所7月有力升？（附港交所10年數據）
英國移民費急增 搶人才恐處下風
英國移民費急增 搶人才恐處下風
取代燃油車的 未必就是電動車
取代燃油車的 未必就是電動車