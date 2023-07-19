英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 國際 20:57 2023/07/19 分享： 分享： 在大部分人的認知當中，英國是富裕西歐國家中的一員，早就是已發展地區，惟最近彭博社一篇文章，提出另類看法，標題開宗明義，直指《英國不應假裝自己是富裕國家》，醒目的標題吸引了筆者注意。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 取代燃油車的 未必就是電動車 2023/07/18 取代燃油車的 未必就是電動車 國際學生過多 英整頓高教界 2023/07/17 國際學生過多 英整頓高教界 英國移民費急增 搶人才恐處下風 今日 英國移民費急增 搶人才恐處下風 美通脹回落 但不應太樂觀 2023/07/13 美通脹回落 但不應太樂觀 北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲 2023/07/15 北約拒邀請加入 烏克蘭非一無所獲 你可能感興趣 取代燃油車的 未必就是電動車 21:03 2023/07/18 取代燃油車的 未必就是電動車 國際學生過多 英整頓高教界 22:27 2023/07/17 國際學生過多 英整頓高教界 英國移民費急增 搶人才恐處下風 今日 18:44 英國移民費急增 搶人才恐處下風 最新專欄文章 英國移民費急增 搶人才恐處下風 今日 英國移民費急增 搶人才恐處下風 國金札記 - 取代燃油車 未必是電動車 今日 取代燃油車 未必是電動車 取代燃油車的 未必就是電動車 2023/07/18 取代燃油車的 未必就是電動車 國金札記 - 國際學生過多 英出手整頓高教界 2023/07/18 國際學生過多 英出手整頓高教界 國際學生過多 英整頓高教界 2023/07/17 國際學生過多 英整頓高教界 經濟 波蘭 GDP 英格蘭 罷工 歐洲 英國