樓價下跌大危機 何時出現？

近期樓市接連傳出「世紀撻訂」、豪宅銀主盤上升等，相信短期內難免對樓市氣氛帶來負面影響，而暫時仍未出現銀主大幅降價求售，現階段樓價尚未有大危機。

21 BORRETT ROAD208億交易告吹

部分內房在港項目被債權人接管

買家憂後市，短期觀望情緒轉濃

近兩星期，本港樓市接連出現負面消息，包括長實旗下波老道21 BORRETT ROAD項目，涉及208億元交易，遭買家新加坡家族辦公室華瑞資本「撻訂」，買方損失20.8億元訂金，成為歷來最大宗撻訂個案。

另外，早前報道指，市場本月新增最少13個銀主盤，佔3成屬售價2,800萬元或以上的豪宅銀主盤，總值逾1.38億元，當中有涉及地業主疑資金鏈斷裂。如今再有住宅項目淪銀主盤，難免為樓市氣氛帶來負面影響，或令部分豪宅準買家憂心後市，而變得審慎，短期內相信令樓市觀望情緒轉濃。

近年雖然有部分內房在香港項目被債權人接管，但整體而言，涉及單位規模始終不算太大，關鍵是銀主並無大幅劈價賣樓，成交價未見明顯回落，現階段樓價尚未出現危機。後市上，樓價仍要視乎兩大因素，包括息口走勢以及整體經濟表現，若美國加息逐漸近尾聲，以及經濟陸續改善，對入市信心亦會增強。

相比之下，近期涉及內房財困，持有大型商廈項目如：萬通保險中心（前中國恒大中心）、九龍灣高銀國際中心等，個別近期更以超低價易手，對市場則造成一定影響。由於商廈本身面對的基本因素較差，包括現階段需求疲弱、空置樓面創新高等，銀主盤增加，則對商廈市場進一步衝擊，令價格及租金難以反彈。

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