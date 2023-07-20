昆能恢復增長 估值平過同業

港股昨日先跌後彈，盡管恒生指數失守19000點，但北水錄得164億元淨流入，反映北水繼續趁跌撈貨策略。而昆侖能源（00135）昨日逆市上升，預期公司未來三年盈利複合增長達14%，加上天然氣價格回落，公

...