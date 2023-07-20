昆能恢復增長 估值平過同業 財金專欄 2023/07/20 分享： 分享： 港股昨日先跌後彈，盡管恒生指數失守19000點，但北水錄得164億元淨流入，反映北水繼續趁跌撈貨策略。而昆侖能源（00135）昨日逆市上升，預期公司未來三年盈利複合增長達14%，加上天然氣價格回落，公 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 北水164億元湧入 港股震盪走勢未完（第四版） 2023/07/19 北水164億元湧入 港股震盪走勢未完（第四版） 中字股實力談 - 預測PE 4.3倍 中海油最平 2023/07/19 預測PE 4.3倍 中海油最平 中字股實力談 - 北水淨流入11億 港股陷阱處處（第四版） 2023/07/18 北水淨流入11億 港股陷阱處處（第四版） 中字股實力談 - 餐飲業復甦 百勝估值升 2023/07/18 餐飲業復甦 百勝估值升 中字股實力談 - 恒指營造雙底 短期走勢改善 2023/07/15 恒指營造雙底 短期走勢改善 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 天然氣 燃氣股 昆侖能源（00135） 人民幣 板塊