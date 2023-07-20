中美角力掀回流潮 華裔精英落戶香江

全世界都搶人才，近來美國多家媒體指，中美角力令愈來愈多在美的華裔學者和科學家回流中國。據知香港也受惠於這股回流潮，單是香港大學和中文大學，近來都有不少美國知名學者落戶。

多位知名學者 加入港大中大

落戶港

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