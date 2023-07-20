中美角力掀回流潮 華裔精英落戶香江 財金專欄 2023/07/20 分享： 分享： 全世界都搶人才，近來美國多家媒體指，中美角力令愈來愈多在美的華裔學者和科學家回流中國。據知香港也受惠於這股回流潮，單是香港大學和中文大學，近來都有不少美國知名學者落戶。 多位知名學者 加入港大中大 落戶港 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 打風停市 消息：正草擬如常交易方案 2023/07/19 打風停市 消息：正草擬如常交易方案 有政戲 - 中大改革爭議 校董「8號波」交流擦火花 2023/07/18 中大改革爭議 校董「8號波」交流擦火花 有政戲 - 京挺北上安老 港府將加碼購灣區宿位 2023/07/17 京挺北上安老 港府將加碼購灣區宿位 港要保獨特性 勿泛化利用國安法 2023/07/14 港要保獨特性 勿泛化利用國安法 有政戲 - 加國重招搶人 港府怎添競爭力？ 2023/07/13 加國重招搶人 港府怎添競爭力？ 中國 香港 美國 香港大學 科研 哈佛大學 麻省理工學院 普林斯頓大學 香港中文大學