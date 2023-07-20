泰國選舉拆局 皮塔前景不妙 國際 22:18 2023/07/20 分享： 分享： 西式民主選舉最基本的遊戲規則，是少數服從多數，獲最多選票多者勝，就能掌權，故某程度上，選票被視為最終極的關鍵績效指標（KPI）。惟實際運作上往往並非如此，今次泰國大選便是最佳例子。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 2023/07/19 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 取代燃油車的 未必就是電動車 2023/07/18 取代燃油車的 未必就是電動車 國際學生過多 英整頓高教界 2023/07/17 國際學生過多 英整頓高教界 英國移民費急增 搶人才恐處下風 今日 英國移民費急增 搶人才恐處下風 美通脹回落 但不應太樂觀 2023/07/13 美通脹回落 但不應太樂觀 你可能感興趣 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 20:57 2023/07/19 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 取代燃油車的 未必就是電動車 21:03 2023/07/18 取代燃油車的 未必就是電動車 國際學生過多 英整頓高教界 22:27 2023/07/17 國際學生過多 英整頓高教界 最新專欄文章 英國移民費急增 搶人才恐處下風 今日 英國移民費急增 搶人才恐處下風 國金札記 - 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 今日 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 2023/07/19 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 國金札記 - 取代燃油車 未必是電動車 2023/07/19 取代燃油車 未必是電動車 取代燃油車的 未必就是電動車 2023/07/18 取代燃油車的 未必就是電動車 選舉 政治 泰國