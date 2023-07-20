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泰國選舉拆局 皮塔前景不妙

國際 22:18 2023/07/20

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西式民主選舉最基本的遊戲規則，是少數服從多數，獲最多選票多者勝，就能掌權，故某程度上，選票被視為最終極的關鍵績效指標（KPI）。惟實際運作上往往並非如此，今次泰國大選便是最佳例子。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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