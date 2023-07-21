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和解已達成 洛鉬見青天

財金專欄 2023/07/21

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港股昨日先升後跌，138億北水淨流出抵銷人民幣反彈因素，但洛陽鉬業（03993）卻逆市上升，因為不明朗因素消除，下半年業績有望大反彈，未來盈利保持增長勢頭下，估值有上升空間。

洛鉬今年首季收入微跌不足1

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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