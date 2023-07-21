和解已達成 洛鉬見青天 財金專欄 2023/07/21 分享： 分享： 港股昨日先升後跌，138億北水淨流出抵銷人民幣反彈因素，但洛陽鉬業（03993）卻逆市上升，因為不明朗因素消除，下半年業績有望大反彈，未來盈利保持增長勢頭下，估值有上升空間。 洛鉬今年首季收入微跌不足1 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 人幣升值不敵北水撤退 恒指短期料游走190（第四版） 2023/07/20 人幣升值不敵北水撤退 恒指短期料游走190（第四版） 中字股實力談 - 昆能恢復增長 估值平過同業 2023/07/20 昆能恢復增長 估值平過同業 中字股實力談 - 北水164億元湧入 港股震盪走勢未完（第四版） 2023/07/19 北水164億元湧入 港股震盪走勢未完（第四版） 中字股實力談 - 預測PE 4.3倍 中海油最平 2023/07/19 預測PE 4.3倍 中海油最平 中字股實力談 - 北水淨流入11億 港股陷阱處處（第四版） 2023/07/18 北水淨流入11億 港股陷阱處處（第四版） 每股盈利 市盈率 銅價 洛陽鉬業（03993） 人民幣 板塊 美元