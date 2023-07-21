談國安法文章惹熱議 「靖海侯」緣何急澄清 財金專欄 2023/07/21 分享： 分享： 港區國安法實施3年，政圈對落實情況有不同看法，有人認為一法定香江，執法應從嚴；有人認為不可動輒國安法，擔心矯枉過正有弊無利。 歸咎媒體報道 僅關注小部分 內地知名博客「靖海侯」一篇文章，近月在政圈引起熱議 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 中美角力掀回流潮 華裔精英落戶香江 2023/07/20 中美角力掀回流潮 華裔精英落戶香江 有政戲 - 打風停市 消息：正草擬如常交易方案 2023/07/19 打風停市 消息：正草擬如常交易方案 有政戲 - 中大改革爭議 校董「8號波」交流擦火花 2023/07/18 中大改革爭議 校董「8號波」交流擦火花 有政戲 - 京挺北上安老 港府將加碼購灣區宿位 2023/07/17 京挺北上安老 港府將加碼購灣區宿位 港要保獨特性 勿泛化利用國安法 2023/07/14 港要保獨特性 勿泛化利用國安法 政治 港區國安法 香港 立法會 李家超 媒體 歧視 微博 紀律部隊 圖書館