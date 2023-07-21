談國安法文章惹熱議 「靖海侯」緣何急澄清

港區國安法實施3年，政圈對落實情況有不同看法，有人認為一法定香江，執法應從嚴；有人認為不可動輒國安法，擔心矯枉過正有弊無利。

歸咎媒體報道 僅關注小部分

內地知名博客「靖海侯」一篇文章，近月在政圈引起熱議

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