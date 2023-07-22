政策陸續有來 憧憬單邊升市 財金專欄 2023/07/22 分享： 分享： 港股昨日縮量反彈，全周仍然下跌，但上落待變走勢愈來愈明顯，相信好淡雙方短期將會分出勝負，因為內地不少地方政府、部委等陸續推出或即將推出刺激金融、消費、房地產等政策，有望成為港股單邊升市的催化劑，恒生指 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 人民幣給力挾淡倉 港股縮量望195（第四版） 2023/07/21 人民幣給力挾淡倉 港股縮量望195（第四版） 中字股實力談 - 和解已達成 洛鉬見青天 2023/07/21 和解已達成 洛鉬見青天 中字股實力談 - 人幣升值不敵北水撤退 恒指短期料游走190（第四版） 2023/07/20 人幣升值不敵北水撤退 恒指短期料游走190（第四版） 中字股實力談 - 昆能恢復增長 估值平過同業 2023/07/20 昆能恢復增長 估值平過同業 中字股實力談 - 北水164億元湧入 港股震盪走勢未完（第四版） 2023/07/19 北水164億元湧入 港股震盪走勢未完（第四版） 恒生指數 中國國務院 中國人民銀行 新能源 人民幣 銀行 美元