政策陸續有來 憧憬單邊升市

港股昨日縮量反彈，全周仍然下跌，但上落待變走勢愈來愈明顯，相信好淡雙方短期將會分出勝負，因為內地不少地方政府、部委等陸續推出或即將推出刺激金融、消費、房地產等政策，有望成為港股單邊升市的催化劑，恒生指

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