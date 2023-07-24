曾淵滄：港股不會重回熊市

港股上上落落未有明確方向，「星級名家」曾淵滄在接受《Money Times》專訪時指，港股自去年10月底的15000點位置，上升至今年2月的22000點上方，已經回升不少，目前只是正常的牛市調整期。

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他指，目前有三大因素支撐港股後市走勢： 一、相信美國很快會結束加息周期，息口不再上升利好企業盈利； 二、中國經濟雖然處於慢復甦階段，但增長率仍處於世界前列； 三、港股大多數的上市公司經營並沒問題，業績因素可以支撐港股不會重回熊市。

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曾淵滄認為，就算中央不會大力救市，港股亦仍有希望。他說，港股最壞的情況已經在去年出現，目前港股的企業經營並無問題，「不是因為企業有問題而令到股價跌，而是因為你自己沒有信心，自己低價沽那些貨。」

中國經濟仍在復甦

曾淵滄認為，內地青年失業率高是正常的現象......

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