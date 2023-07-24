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澳元 難上破69美仙

財金專欄 2023/07/24

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據澳央行月初議息會議記錄顯示，為免加息過快損害家庭消費從而推高失業率，這是導致月初停加息的原因。但這不代表澳洲加息周期完結，因當地房住租金及電費依然高企，以4.1厘息率實難遏抑5.6%通脹率。過去兩月

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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