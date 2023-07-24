澳元 難上破69美仙 財金專欄 2023/07/24 分享： 分享： 據澳央行月初議息會議記錄顯示，為免加息過快損害家庭消費從而推高失業率，這是導致月初停加息的原因。但這不代表澳洲加息周期完結，因當地房住租金及電費依然高企，以4.1厘息率實難遏抑5.6%通脹率。過去兩月 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元料有波動無方向 今日 美元料有波動無方向 歐元 1.1至1.14橫行 今日 歐元 1.1至1.14橫行 英鎊 有機重上1.32 今日 英鎊 有機重上1.32 日圓 市場對145有戒心 今日 日圓 市場對145有戒心 紐元 61至65美仙上落 今日 紐元 61至65美仙上落 你可能感興趣 美元料有波動無方向 今日 01:00 美元料有波動無方向 歐元 1.1至1.14橫行 今日 01:00 歐元 1.1至1.14橫行 英鎊 有機重上1.32 今日 01:00 英鎊 有機重上1.32 最新專欄文章 加元 1.3上升阻力大 今日 加元 1.3上升阻力大 紐元 61至65美仙上落 今日 紐元 61至65美仙上落 日圓 市場對145有戒心 今日 日圓 市場對145有戒心 英鎊 有機重上1.32 今日 英鎊 有機重上1.32 歐元 1.1至1.14橫行 今日 歐元 1.1至1.14橫行 經濟 美國 美元 銀行 英國 通脹 加息 日本 外滙 貨幣政策