紐元 61至65美仙上落

新西蘭第二季年通脹雖回落至6%，但這與紐央行定下的1%至3%通脹範圍上限水平，仍高出一倍。當中食品價格按年比升幅更達12.3%。不過，料這一切仍不能改變紐央行加息周期見頂意向。另值得留意，國際奶價持續

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