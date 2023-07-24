紐元 61至65美仙上落 財金專欄 2023/07/24 分享： 分享： 新西蘭第二季年通脹雖回落至6%，但這與紐央行定下的1%至3%通脹範圍上限水平，仍高出一倍。當中食品價格按年比升幅更達12.3%。不過，料這一切仍不能改變紐央行加息周期見頂意向。另值得留意，國際奶價持續 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元料有波動無方向 今日 美元料有波動無方向 歐元 1.1至1.14橫行 今日 歐元 1.1至1.14橫行 英鎊 有機重上1.32 今日 英鎊 有機重上1.32 日圓 市場對145有戒心 今日 日圓 市場對145有戒心 澳元 難上破69美仙 今日 澳元 難上破69美仙 你可能感興趣 美元料有波動無方向 今日 01:00 美元料有波動無方向 歐元 1.1至1.14橫行 今日 01:00 歐元 1.1至1.14橫行 英鎊 有機重上1.32 今日 01:00 英鎊 有機重上1.32 最新專欄文章 加元 1.3上升阻力大 今日 加元 1.3上升阻力大 澳元 難上破69美仙 今日 澳元 難上破69美仙 日圓 市場對145有戒心 今日 日圓 市場對145有戒心 英鎊 有機重上1.32 今日 英鎊 有機重上1.32 歐元 1.1至1.14橫行 今日 歐元 1.1至1.14橫行 經濟 美國 美元 銀行 英國 通脹 加息 日本 外滙 貨幣政策