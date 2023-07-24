加元 1.3上升阻力大 財金專欄 2023/07/24 分享： 分享： 加拿大接連推出人才計劃移民計劃，料大量移民湧入可有利推動當地經濟發展。國際油價相對穩，上周紐約期油一直處於75美元徘徊。惟上述因素雖好，但加元一直未能考驗1.3兌1美元這重大心理關口，這使加元前景蒙上 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元料有波動無方向 今日 美元料有波動無方向 歐元 1.1至1.14橫行 今日 歐元 1.1至1.14橫行 英鎊 有機重上1.32 今日 英鎊 有機重上1.32 日圓 市場對145有戒心 今日 日圓 市場對145有戒心 澳元 難上破69美仙 今日 澳元 難上破69美仙 你可能感興趣 美元料有波動無方向 今日 01:00 美元料有波動無方向 歐元 1.1至1.14橫行 今日 01:00 歐元 1.1至1.14橫行 英鎊 有機重上1.32 今日 01:00 英鎊 有機重上1.32 最新專欄文章 紐元 61至65美仙上落 今日 紐元 61至65美仙上落 澳元 難上破69美仙 今日 澳元 難上破69美仙 日圓 市場對145有戒心 今日 日圓 市場對145有戒心 英鎊 有機重上1.32 今日 英鎊 有機重上1.32 歐元 1.1至1.14橫行 今日 歐元 1.1至1.14橫行 經濟 美國 美元 銀行 英國 通脹 加息 日本 外滙 貨幣政策