加元 1.3上升阻力大

加拿大接連推出人才計劃移民計劃，料大量移民湧入可有利推動當地經濟發展。國際油價相對穩，上周紐約期油一直處於75美元徘徊。惟上述因素雖好，但加元一直未能考驗1.3兌1美元這重大心理關口，這使加元前景蒙上

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