比亞迪下半年 續可贏盡市場？（附車企預測數據）

業績期至，又為分析行業板塊及公司前景提供重要資訊。熱門的汽車板塊已率先迎來比亞迪 （01211） 的盈喜及長城汽車 （02333） 的盈警，加上海外巨頭特斯拉（美：TSLA）的季績，我們已可大致繪畫出下半年內地汽車板塊的前景：競爭加劇、盈利壓力大、強弱更分化。

比亞迪下半年優勢料擴大

中汽協早前公告，2023上半年內地新能源汽車累計銷量374.7萬輛，按年增長44.1%。整體增長仍然良好，但較2022年「倍倍升」的增長明顯放緩。加上中國第二季經濟復甦失速，令車企年初定下的銷售目標顯得過於樂觀。

摩根大通統計，內地車企上半年平均只達到了其全年銷售目標的約38至39%，遠低於正常季節性的約47至50%。該行因此認為，在即將到來的中期業績季節中，遜預期的情況將比勝預期的情況更多。

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車企下半年除了要追趕銷售目標，也要應對特斯拉的減價促銷。

特斯拉上周公布業績，第二季交付超過46.61萬輛車，創單季新高，收入按年增47%也勝預期，但期內毛利率爲18.2%，按年大跌6.8個百分點，也是近三年來的最低水平。CEO馬斯克（Elon Musk）更表示，犧牲車輛利潤率來換取更多產量「是說得通的」，若整體經濟環境不穩定，還會繼續進行降價。

比亞迪2022年毛利率也有17%，要打價格戰咬一咬牙仍可撑住，但是其他仍在虧損的車企，跟就蝕錢，不跟就失市佔，進退兩難。就算是傳統車企，持續萎縮的燃油車銷售也令可以支持轉型的本金愈來愈少。這也顯示在各企的業績預測之上，只有比亞迪仍能高速增長。

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上周五國家發改委發布《關於促進汽車消費的若干措施》，由於中央至今未出台具規模的刺激政策，經濟信心仍然不足，故《措施》未能激起一絲漣漪。不過，「鼓勵汽車企業開發經濟實用車型」一項卻值得深思，因為內地現主流電動車價接近20萬及以上，若果日後中央要求推廣10萬元級別的新能源車，將激化比亞迪的競爭優勢，因為公司已建立了成熟的「海洋」系列廉價純電車，如「海鷗」價格僅7.9萬元至9.6萬元。

比亞迪致勝方針：規模經濟+垂直整合

比亞迪盈喜，2023上半年扣除非經常性損益後的淨利潤按年大增207%至240%，至93億至103億元（人民幣‧下同）；長城汽車盈警，2023上半年歸屬於上市公司股東的凈利潤按年大跌72%到79%，至11.5億元到15.5億元。

做新能源車做到一間多賺一間少賺，與規模經濟（Economies of scale），即「長期平均總成本隨產量增加而減少」息息相關......

記者：陳煒傑

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