投資比亞迪 5個「你要知」

一、比亞迪可自行生產約70%他們所需的汽車零部件

比亞迪擁有垂直整合供應鏈的優勢，比亞迪主席王傳福曾表示，除了玻璃和輪胎之外，比亞迪可以生產新能源汽車上的所有零部件。比亞迪還擁有與最重要的零部件（例如電池和功率半導體）相關的關鍵研發、知識產權和生產能力。垂直整合支持比亞迪在以下三個方面：

1）快速產品迭代，

2）最佳的行業成本結構，

3）免受任何關鍵零部件短缺的影響。

由於穩定的新能源汽車銷售，比亞迪在中國新能源汽車電池市場的市場份額接近35%，排名第二，僅次於寧德時代。

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二、比亞迪是2022年唯一獲利的中國新能源汽車品牌

比亞迪通過其垂直整合驅動，具有與其全球同行相比具有競爭力的成本結構。盡管如此，比亞迪的出口汽車仍在中國生產。在中國，生產/組裝成本比許多其他地區更低，而且效率（得益於亞洲集中的新能源汽車電池供應鏈）比許多其他地區高得多。

三、比亞迪在2022年全球市場佔有率約為20%

由於比亞迪具有零部件的垂直整合，它享有比同行更低的成本，它的產品可以為消費者提供更具吸引力的價格，進而帶來更高的銷售量。比亞迪的規模經濟將再次帶來更低的成本、價格和更快的生產迭代、更好的產品設計能力。這個循環將繼續為比亞迪的品牌形象/銷量帶來積極的影響。

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四、比亞迪的新能源汽車已在50多個國家銷售

比亞迪目前在全球50多個國家銷售新能源汽車。2022年，比亞迪在全球新能源汽車市場的市場份額為18%，但大多數銷售來自中國。比亞迪的出口車型主要包括ATTO 3、漢、唐、海豚和海豹。美銀預計比亞迪在海外市場的總銷量將在2025年達到700,000輛。

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然而，由於以下原因，比亞迪在發達國家（例如西歐）很難立即獲得市場份額：

1）建立品牌形象和市場份額可能需要更長的時間，

2）價格具有吸引力，但可能還未低到足以獲得顯著的市場份額。

另一個不確定因素是地緣政治風險。例如，美國政府已提出和推出了通貨膨脹降低法案（IRA），這將延遲中國新能源汽車品牌和電動車電池製造商在美國市場的發展。如果更多國家跟隨美國政府的監管措施，這可能是中國新能源汽車品牌在海外市場發展的風險。此外，保護主義正在增加，更多國家可能會考慮長期推進其新能源汽車產業的發展。這將是比亞迪在進入海外市場時可能遇到的障礙。因此，在一些國家實現供應鏈/組裝線本地化可能是減輕此類政治風險的解決方案。

五、比亞迪計劃在巴西和泰國投資75億元人民幣增加生產能力

比亞迪於2023年3月開始在泰國建設其第一家全資擁有的新能源汽車工廠，預計該工廠將在2024年達到年產能力150,000輛。比亞迪計劃在巴西建立一個新的綜合生產基地，其中一個工廠生產巴士和卡車，另一個工廠生產汽車，第三個工廠生產用於電池中的鋰鐵磷酸鹽材料。美銀估計迄今為止宣布的海外投資總額為75億人民幣。

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另一方面，本地化將帶來更高的成本。在比亞迪出口汽車的大多數國家，它尚未在當地生產或擁有生產能力。正如美銀在一些行業中看到的那樣，在海外建立工廠可能需要至少2至3年的時間（比在中國長得多），相關上游可能尚未成熟/準備好（例如金屬精煉或電池材料供應）。在一個海外市場的銷售量達到一定門檻後，建立當地能力被視為一個重要的策略。

資料來源：美銀

記者：陳煒傑

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