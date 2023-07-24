印股強勢 宏利投管解構續看好原因

印度儲備銀行在今年6月連續第二次在會議上維持政策利率於6.5厘，但其強硬立場出乎市場意料。盡管印度儲備銀行調低通脹預測，但仍然憂慮通脹上升風險，因為政府於6月7日宣布增加對農作物的支持，及厄爾尼諾現象可能影響雨季。如這情況發生，印度可能面對降雨量少於正常水平，以及嚴重旱災等問題，因而影響農作物表現，並可能加劇廣泛食品價格通脹。

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非食品方面，央行的貨幣政策委員會確認原油價格放緩，但主要源於基數效應，本地價格仍然高企。

印度經濟遠勝預期

另一方面，印度經濟遠勝預期，為印度儲備銀行帶來一些喘息空間。國內生產總值按年增長由4.5%加快至第一季的6.1%。此外，採購經理指數調查等較高頻數據顯示，製造業和服務業最近數月的增長穩建。該數據年初至今表現強勁，促使市場調高2023年國內生產總值增長預測（點擊圖片放大）。

印度市場2個關注因素......

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資料來源：宏利投資管理2023第三季全球宏觀展望報告

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