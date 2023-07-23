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波蘭超越英國論 在野工黨炒作？

國際 22:34 2023/07/23

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政府官員說經濟，難免有一種看好的偏見，末日論不太可能出自現屆政府官員之口。反過來也是同樣道理，在野政客同樣有偏見，不過是看淡的偏見，要將現況說得盡量差，才能乘機攻擊執政黨不濟，拉攏支持。本欄早前提到的波蘭超越英國論，正正源於英國最大反對黨工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）之口，惹廣泛關注。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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