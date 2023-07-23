波蘭超越英國論 在野工黨炒作？ 國際 22:34 2023/07/23 分享： 分享： 政府官員說經濟，難免有一種看好的偏見，末日論不太可能出自現屆政府官員之口。反過來也是同樣道理，在野政客同樣有偏見，不過是看淡的偏見，要將現況說得盡量差，才能乘機攻擊執政黨不濟，拉攏支持。本欄早前提到的波蘭超越英國論，正正源於英國最大反對黨工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）之口，惹廣泛關注。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 泰國選舉拆局 皮塔前景不妙 2023/07/20 泰國選舉拆局 皮塔前景不妙 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 2023/07/19 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 平等非由結果判斷 能否考慮眾人更重要 2023/07/21 平等非由結果判斷 能否考慮眾人更重要 取代燃油車的 未必就是電動車 2023/07/18 取代燃油車的 未必就是電動車 國際學生過多 英整頓高教界 2023/07/17 國際學生過多 英整頓高教界 你可能感興趣 泰國選舉拆局 皮塔前景不妙 22:18 2023/07/20 泰國選舉拆局 皮塔前景不妙 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 20:57 2023/07/19 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 平等非由結果判斷 能否考慮眾人更重要 19:28 2023/07/21 平等非由結果判斷 能否考慮眾人更重要 最新專欄文章 國金札記 - 泰國選舉拆局 皮塔政途黯淡 2023/07/21 泰國選舉拆局 皮塔政途黯淡 泰國選舉拆局 皮塔前景不妙 2023/07/20 泰國選舉拆局 皮塔前景不妙 國金札記 - 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 2023/07/20 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 國金札記 - 取代燃油車 未必是電動車 2023/07/19 取代燃油車 未必是電動車 國金札記 - 國際學生過多 英出手整頓高教界 2023/07/18 國際學生過多 英出手整頓高教界 經濟 經濟數據表現 政治 波蘭 世界銀行 通脹 英國 英倫銀行 美元