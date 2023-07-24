「天之驕子」AO高流失 港府加碼填空缺

政務主任（AO）被形容為官場的天之驕子，入職月薪約6萬元。但2022/23年度卻多達36人辭職，當中15名屬於首長級。據知他們主要是被私人企業和公營機構挖走，亦有人是移民離開。港府今年將加碼請更多AO

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