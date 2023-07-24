「天之驕子」AO高流失 港府加碼填空缺 財金專欄 2023/07/24 分享： 分享： 政務主任（AO）被形容為官場的天之驕子，入職月薪約6萬元。但2022/23年度卻多達36人辭職，當中15名屬於首長級。據知他們主要是被私人企業和公營機構挖走，亦有人是移民離開。港府今年將加碼請更多AO ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 談國安法文章惹熱議 「靖海侯」緣何急澄清 2023/07/21 談國安法文章惹熱議 「靖海侯」緣何急澄清 有政戲 - 中美角力掀回流潮 華裔精英落戶香江 2023/07/20 中美角力掀回流潮 華裔精英落戶香江 有政戲 - 打風停市 消息：正草擬如常交易方案 2023/07/19 打風停市 消息：正草擬如常交易方案 有政戲 - 中大改革爭議 校董「8號波」交流擦火花 2023/07/18 中大改革爭議 校董「8號波」交流擦火花 有政戲 - 京挺北上安老 港府將加碼購灣區宿位 2023/07/17 京挺北上安老 港府將加碼購灣區宿位 香港 政治 移民 辭職 強積金 公積金 退休