  • 29°C
香港時間 : 2023724日 (週一) 02:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「天之驕子」AO高流失 港府加碼填空缺

財金專欄 2023/07/24

分享：

分享：

政務主任（AO）被形容為官場的天之驕子，入職月薪約6萬元。但2022/23年度卻多達36人辭職，當中15名屬於首長級。據知他們主要是被私人企業和公營機構挖走，亦有人是移民離開。港府今年將加碼請更多AO

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 談國安法文章惹熱議 「靖海侯」緣何急澄清
2023/07/21
談國安法文章惹熱議 「靖海侯」緣何急澄清
有政戲 - 中美角力掀回流潮 華裔精英落戶香江
2023/07/20
中美角力掀回流潮 華裔精英落戶香江
有政戲 - 打風停市 消息：正草擬如常交易方案
2023/07/19
打風停市 消息：正草擬如常交易方案
有政戲 - 中大改革爭議 校董「8號波」交流擦火花
2023/07/18
中大改革爭議 校董「8號波」交流擦火花
有政戲 - 京挺北上安老 港府將加碼購灣區宿位
2023/07/17
京挺北上安老 港府將加碼購灣區宿位
香港 政治 移民 辭職 強積金 公積金 退休

上一篇文章

通關半年 商舖完勝商廈

下一篇文章

深挖東盟市場 彰顯香港獨特
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中方尋平等對話 美方需足夠誠意
中方尋平等對話 美方需足夠誠意
國情知聞 - 中財委會的意外與刻意
中財委會的意外與刻意
選股情報 - 看圖識CPI
看圖識CPI
投資坐標 - 大股東增持股票宜高調！
大股東增持股票宜高調！
待破長方形 東氣現價買
待破長方形 東氣現價買
中字股實力談 - 政策陸續有來 憧憬單邊升市
政策陸續有來 憧憬單邊升市