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電訊股收息 中信國際電訊近9厘息跑出

研究報告 11:12 2023/07/24

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電訊股向來是投資者的收息愛股，於澳門電訊市場獨大的中信國際電訊 （01883） ，近年不但年年加派息，今年的預測股息率高達近9厘，實為穩陣收息之選。盡管本港電訊股亦是投資者的收息熱門選擇，中信國際電訊近年股價及派息表現更勝本港同業。

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專訪 星級名家曾淵滄 談港股吸納時機【下一頁

股價及派息 跑贏本港電訊股

股價方面，中信國際電訊近年的股價跑贏本港電訊股。盡管港股連年低迷，按年計，中信國際電訊股價於2021及2022年維持增長，今年以來更大漲近17%，大幅跑贏恒指期內跌約4%。

派息方面，在過去近10年，中信國際電訊的每股派息每年都維持增加，對偏好收息的投資者而言，確為亮麗的成績表。年年加派息的突出表現，在本港電訊股，只有香港電訊 （06823） 可以媲美，不過中信國際電訊現時約8.6厘預測股息率仍稍高於香港電訊。

在業務上，中信國際電訊於澳門以「澳門電訊」的品牌經營電訊業務。盡管目前澳門有4間電訊商在營運，惟「澳門電訊」一直在澳門市場佔主要地位，無論是寬頻服務及移動電訊服務，都長期領導澳門電訊市場。

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撰文 : 錢家鋒

個股分析 港股 寬頻 澳門 中信國際電訊（01883） 電訊 品牌 電訊商 5G

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