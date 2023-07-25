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復星財富李曉翀：留意3D打印發展

財金猛人追蹤 08:00 2023/07/25

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A股上周有一板塊大漲，成功吸引筆者眼球，就是3D打印板塊，相信大家對3D打印並不陌生，打印模型等等，但此次有點不一樣。

首先，榮耀在7月12日發布的Magic V2是全球首款採用鈦合金鉸鏈的折疊旗艦機，鉸鏈的軸蓋部分首次採用鈦合金3D打印工藝，這讓市場憧憬3D打印在消費電子市場的應用或已開始。

筆者關注點在於，當前製造業採用 3D 打印技術的滲透率低，隨著3D打印技術、成本不斷改善，未來滲透率有望提升，疊加製造業增長，或有數量級的提升空間。

點擊圖片放大

講返3D打印，專業術語來說，叫增材製造，是快速成型技術的一種，利用三維模型數據，運用粉末狀金屬、塑料等其他材料逐層鋪設打印，形成三維物體的製造方法。

3D打印技術最早起源於美國，經過幾十年的發展，目前已經進入大規模應用的初級階段，末來有望爆發式增長。

據賽迪咨詢，2024年中國3D打印產業規模有望突破500億元人民幣，較2022年提升50%以上。

中國3D打印產業整體從研發創新向產業規模化發展，並實現從進口為主到自主生產轉變，已應用於航空航天、醫藥、汽車等數十個行業中，但消費電子相關的佔比仍低。

市傳蘋果公司正在積極採用3D打印技術，預計今年下半年發布的 Apple Watch Ultra 智能手錶的部分鈦金屬機械部件將採用3D 打印製造。

筆者認為，如果蘋果此次出貨順利，3D 打印將成為消費電子領域的標配。從長遠看，3D打印技術尚處於產業應用的初期，末來市場空間巨大，難怪吸引內地投資者追捧，成為新熱點。

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撰文 : 李曉翀 復星國際證券有限公司研究部助理副總裁

欄名 : 無寶不落

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