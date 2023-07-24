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收緊7年樓齡賠償機制值得深思

地產 11:52 2023/07/24

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市建局即將公布2022/23年報透露，局方早前錄得35.3億元的虧損，屬於近9年以來首次，並再次重申希望檢討7年樓齡賠償機制。市建局大幅調整7年樓齡賠償機制的影響值得深思，但市建局會否因為樓市周期陷入長期赤字，確實需要考慮有否機制調整。

...

欄名 : 樓市分析

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