收緊7年樓齡賠償機制值得深思 地產 11:52 2023/07/24 分享： 分享： 市建局即將公布2022/23年報透露，局方早前錄得35.3億元的虧損，屬於近9年以來首次，並再次重申希望檢討7年樓齡賠償機制。市建局大幅調整7年樓齡賠償機制的影響值得深思，但市建局會否因為樓市周期陷入長期赤字，確實需要考慮有否機制調整。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 樓價下跌大危機 何時出現？ 2023/07/21 樓價下跌大危機 何時出現？ 加息未完 「供平過租」變成「租平過供」 2023/07/22 加息未完 「供平過租」變成「租平過供」 你可能感興趣 樓價下跌大危機 何時出現？ 22:21 2023/07/21 樓價下跌大危機 何時出現？ 加息未完 「供平過租」變成「租平過供」 14:01 2023/07/22 加息未完 「供平過租」變成「租平過供」 最新專欄文章 發展商減慢投資 地價短期仍然低迷 2023/07/22 發展商減慢投資 地價短期仍然低迷 加息周期未完 投資者加速沽售物業 2023/07/22 加息周期未完 投資者加速沽售物業 放寬按揭未帶旺二手 悶局短期難打破 2023/07/21 放寬按揭未帶旺二手 悶局短期難打破 微調按揭成數 樓市難有即時成效 2023/07/17 微調按揭成數 樓市難有即時成效 放寬按揭成數 下半樓價未許樂觀 2023/07/15 放寬按揭成數 下半樓價未許樂觀 收購 香港物業 樓價 市建局 土瓜灣 填海