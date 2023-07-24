摩通大削碧桂園目標價6成：三大警號已響

港股今日又大跌，當中以碧桂園 （02007） 及碧桂園服務 （06098） 最顯眼，碧桂園跌8.7%報1.26元，碧桂園服務跌16.7%報7.51元，同創今年新低。摩根大通指出，近期內地出台的內房政策，並不能解除投資者對於民企流動性壓力不斷上升的擔憂，又指碧桂園出現三個流動性壓力跡象，將碧桂園目標價由2.3元大削六成至0.9元，評級由「中性」下調至「減持」；碧桂園服務目標價由22元大削七成至6.7元，評級由「增持」下調至「減持」；

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摩根大通解釋，投資者對於民企流動性壓力擔憂不斷上升的3個原因：

1) 銷售疲軟；

2) 來自遠洋集團 （03377） 和萬達的流動性噪音；

3) 政府的再融資支持放緩。

摩根大通過去幾天觀察到碧桂園出現三個流動性壓力跡象，這些跡象可能確認了投資者對流動性的擔憂：

一、碧桂園多個債券價格在7月21日突然下跌；

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二、在公司的官方網絡平台上，最初有“四保”（保證房屋交付、保證資產、保證安全和保證信用）。然而，在7月21日的最新文章中，“保證信用”（保信用）被刪除了（詳情請見報告）；

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三、碧桂園服務 （06098） 董事長李長江今年多次減持公司股份，於7月19日再減持了320萬股，是今年最大的一筆。

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盡管出現了流動性壓力跡象，摩根大通認為碧桂園控股仍在努力避免公開債券違約。從邏輯上講，摩根大通認為政府應該有動力向碧桂園控股提供更多的再融資支持，以防止行業出現另一起高調違約事件，旨在避免市場對其他民企內房產生進一步的信心危機，同時降低更多「爛尾樓」的可能性。與高杠杆的恒大 （03333） 和融創 （01918） 不同，摩根大通認為碧桂園更多是行業動盪的受害者之一，而非始作俑者，也是低端城市中僅存的幾家重要開發商之一。

記者：陳煒傑

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