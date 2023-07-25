海外置業考慮 自住或是投資

最近有位讀者向筆者提出疑問，即使俄亥俄州房地產市道欣欣向榮，但卻沒有打算搬到當地居住，那是否仍值得投資。

這位讀者所提出的問題是很多投資者都會面對的，也提醒了投資者需要清楚理解自己置業的目的，到底是自住還是投資。

優質自住物業通常具備交通便捷、地段優越等優點，但不一定是投資的理想樓盤。

純自住和純投資的物業條件並不相同。

因此，在選擇海外物業前，首要考量是用作自住還是投資，兩者不能混為一談，以免進退失據。

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■能帶來收益就是優質盤

對於筆者而言，能夠為投資者帶來收益的物業就是優質盤。

投資者在選擇物業時，重點關注考慮物業地段的升值潛力以及該區的租賃市場是否繁榮，確保能夠吸引穩定的租客，從而實現升值和每月現金流的雙重收益。

根據俄亥俄州建築產業協會的一份住房研究報告，哥倫布（Columbus）的住屋市場正面臨供不應求的情況。

讓市每年需要新建14,000個住房單位來支持不斷增長的人口，但目前僅建造了8,000個單位，每年新增的住房單位比預測的需求少了6,000個，這導致該市缺乏足夠的住房供應，進而推高了住房成本。

過去幾年，該市的房價上漲的速度是家庭收入中位數的五倍，租金上漲的速度是兩倍。

■低建築密度致供應不足

導致哥倫布市住房供應不足的一個重要原因是低建築密度。

一些專家認為，哥倫布市缺乏新住房建設是一個區域性的問題，需要建立一個區域性的區劃機構，以制定基於整個區域的政策。

可是，當地一些社區反對增加建設密度，導致發展商難以建造更多的住房單位。

■人口增長亦是另一挑戰

除了住房供應問題，人口增長亦是另一挑戰。

早幾個星期本欄有提到，近年俄亥俄州獲得大量企業投資和建設大型工廠，吸引勞動人口移居當地。

這種人口增長速度超過了住房建設速度，導致住房需求持續攀升，加劇了哥倫布市的住房市場供需不平衡的情況。

以上問題都需要長時間的協調，甚至改革政策才可以解決的。

然而，這也為物業投資者帶來了重大機遇。

不少美國人都傾向「只租不買」，這為租務市場帶來了穩定的需求。

加上上述的政策和人口增長等問題，俄亥俄州的物業租務市場仍大有增長空間。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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