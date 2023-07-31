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滙豐環研：內地温和政策利建築業 偏好業內2股（持續更新）

研究報告 01:01 2023/07/31

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美國聯儲局在今年6月暫停加息1次後（點擊圖片放大），在香港時間7月27日早上2時如市場預期般恢復加息0.25厘。在美國就業市場仍穩健，以及通脹緩落的前提下，市場料邦基金利率好大機會維持在5.25至5.5厘至明年第二季（點擊圖片放大）

專訪 滙豐私銀范卓雲 談港股三大機遇【下一頁

（請點擊圖片放大）

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此外，歐、等主要央行仍有繼續加息的可能（點擊圖片放大），中短期內僅得日本央行及中國人民銀行，較大機會將利率維持在相對低水平。讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：銀行定存Vs股票投資 近百年數據參照

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7月31日：

【01：00】受惠美、英等主要央行加息的熱門藍籌收息股滙豐控股 （00005） ，將於明天中午公布今年第二季業績，在同業渣打集團 （02888） 上周五公布的季績優於市場預期的前提下，滙豐季績值得期待。

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更多關於滙豐季績前分析，詳見：【下一頁

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7月30日：

【15：00】中共中央政治局本周一7月24日召開的會議強調，要研究化解地方債務風險，逐步放寬房地產調控。滙豐環球研究近日發表的報告相信，上述會議過後，將有助於逐步緩解地方政府的財政壓力。

滙豐環研認為，內地上半年經濟總體復甦速度遜市場預期，地方政府專項債券發行也放緩......

7月29日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評，屬於另類收息股的基建股中國鐵建 （01186） ，分析詳見：【下一頁

【00：15】與熱門收息股滙豐控股 （00005） 同樣屬英資背景國際銀行的渣打集團 （02888） ，在7月28日中午公布今年第二季業績，表現優於市場預期，分析詳見：【下一頁

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7月28日：

【13：00】科技相關股之中，股息率較高的半導體後工序設備龍頭ASMPT （00522） 第二季收市略勝預期，雖然期內盈利卻遜預期，但高盛最新發表研究報告表示，仍對ASMPT在先進封裝領域的增長持正面看法，並維持其投資評級為「買入」，只是將其目標價由97元下調至93元。

高盛續指出，雖然ASMPT的汽車SMT（表面裝貼技術）設備，正從過去兩年的強勁增長中恢復正常，但是在電動汽車不斷增長，以及每輛車電子含量提高的推動下，集團的長期增長仍然強勁。

高盛考慮到ASMPT......

延伸閱讀：置業信心弱 租金「負回報」明顯

【01：00】資源股與經濟周期敏感度高，股價及預測股息率均較波動，在經濟暢旺時屬高息股。本報專欄林瑞芬評江西銅業 （00358） ，分析詳見：【下一頁

【00：15】景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭對聯儲局7月議息結果分析，詳見：【下一頁

7月27日：
【20：30】中資電訊股為業務穩中有增的高息股，惟野村最新發表研究報告指，根據工信部數據，內地電訊業服務收入於第二季持續放緩，因上半年按年增6.2%，意味單計6月則按年增3.6%，相對於首五個月按年增6.8%有所放緩。

此外，內地電訊業上半年新興業務如互聯網數據中心（IDC）、雲端及物聯網（IoT）等繼續成為主要增長動力，收入按年增19.2%（相對於首五個月按年增20.2%），並......

【17：30】科技相關股之中，股息率較高的半導體後工序設備龍頭ASMPT （00522） ，在昨天上午公布的次季收入雖略勝市場預期，但是期內純利卻低於市場預期，而花旗最新發表評級報告指，其主因是毛利率下降、營運支出高於預期。花旗雖維持ASMPT投資評級為「中性」，但是將目標價由63元上調至85元。

花旗表示......

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更多關於7月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

藍籌相關券商看法，詳見：【內險板塊】【藍籌香港公用股】【藍籌收租股】【長和】【聯想集團】【長江基建】【金沙中國

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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