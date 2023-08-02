花旗：港燈未來5年利潤增長或放緩（持續更新）

美國聯儲局在今年6月暫停加息1次後（點擊圖片放大），在香港時間7月27日早上2時如市場預期般恢復加息0.25厘。在美國就業市場仍穩健，以及通脹緩落的前提下，市場料邦基金利率好大機會維持在5.25至5.5厘至明年第二季（點擊圖片放大）。

專訪 滙豐私銀范卓雲 談港股三大機遇【下一頁】

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此外，歐、英等主要央行仍有繼續加息的可能（點擊圖片放大），中短期內僅得日本央行及中國人民銀行，較大機會將利率維持在相對低水平。讀者除了注意股息率逾5.5厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

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8月2日：

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【12：30】港燈 （02638） 今年上半年股份合訂單位擁有人應佔純利按年升9.8%至9.8億元，花旗最新發表報告指，雖然港燈高於過去5年中期盈利平均佔比水平，並預期利潤增長是來自於不斷擴大的資產基礎，驅動保證回報及財務槓桿改善，但在美元利率趨升的預期下，港燈今年度約6.6厘的股息回報率並不吸引，港燈未來或要通過增加分派來提升吸引力。

花旗續指出......

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【01：00】本報專欄「收息鐵算」評發盈喜兼股息率較不少同業高的361度 （01361） ，分析詳見：【下一頁】

8月1日：

【19：30】滙豐控股 （00005） 今天中午公布的第二季業績，優於市場預期，而摩根士丹利最新發表的研究報告，更將滙豐目標價由67.5元上調至72.2元，投資評級維持「增持」。

摩根士丹利表示，滙豐次季撥備前經營溢利（PPOP）較市場預期高12%，主要由較好的淨息差（NIM）及其他收入帶動，亦令管理層將今年全年淨利息收益指引上調至350億美元以上，以及......

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【12：00】傳統藍籌收租股恒隆地產 （00101） 昨日中午公布的中期業績符合市場預期，而花旗最新發表的研究報告指，恒隆地產中期核心利潤按年持平，而投資物業淨利潤則錄得按年增長6.5%，表現亮麗，達到該行全年預期的逾半，當中香港租賃物業組合表現亦稍勝預期。

花旗續指出，恒隆地產管理層亦透露，旗下內地高端購物中心的租戶銷售及客流量在上半年已恢復強勁增長，趨勢並於7月延續。花旗認為，恒隆地產基本面穩固，而且......

【08：00】內房股在新冠疫情及行業債務危機爆發前，曾為熱門收息股。內房行業最新情況，詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「收息鐵算」評另類收息股的基建股中國鐵建 （01186） ，分析詳見：【下一頁】

7月31日：

【22：00】國泰航空 （00293） 在疫情爆發前屬收息股，現等待業務復甦，再展「收息股魅力」。星展最新發表的研究報告認為，國泰目前估值具有吸引力，加上在未來12個月內贖回優先股後，即將在2024財年恢復派息亦將成為其重估催化劑，維持國泰「買入」的投資評級，並將其目標價由9.8元上調至12元。

星展指，國泰能夠有效獲取龐大的客戶群，而且已在商務旅行市場上建立良好聲譽，並相信......

【17：15】本地地產及收租股為港人熱門收息股，惟滙豐環球研究最新發表報告指，雖然本港地產行業基本面逐步改善，但認為未來業績可能仍會令人失望，當中有三大擔憂，包括：

寫字樓資本化率（Cap Rate）上升風險、

利息支出激增，

以及人民幣疲弱拖累盈利復甦。

滙豐環研更因此下調本地地產及收租股目標價（點擊圖片放大）

，惟在考慮到盈利能見度，偏好新鴻基地產 （00016） 及......

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【13：00】國策股受惠股不乏收息股，而中共中央政治局在上周會議定調救市，券高盛對此的最新分析，詳見：【下一頁】

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【06：15】內房股在新冠疫情及行業債務危機爆發前，曾為熱門收息股。本報專欄「國情知聞」對內房相關國策最新分析，詳見：【下一頁】

【01：00】受惠美、英等主要央行加息的熱門藍籌收息股滙豐控股 （00005） ，將於明天中午公布今年第二季業績，在同業渣打集團 （02888） 上周五公布的季績優於市場預期的前提下，滙豐季績值得期待。

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更多關於滙豐季績前分析，詳見：【下一頁】

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7月30日：

【15：00】中共中央政治局本周一7月24日召開的會議強調，要研究化解地方債務風險，逐步放寬房地產調控。滙豐環球研究近日發表的報告相信，上述會議過後，將有助於逐步緩解地方政府的財政壓力。

滙豐環研認為，內地上半年經濟總體復甦速度遜市場預期，地方政府專項債券發行也放緩......

7月29日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評，屬於另類收息股的基建股中國鐵建 （01186） ，分析詳見：【下一頁】

【00：15】與熱門收息股滙豐控股 （00005） 同樣屬英資背景國際銀行的渣打集團 （02888） ，在7月28日中午公布今年第二季業績，表現優於市場預期，分析詳見：【下一頁】

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7月28日：

【13：00】科技相關股之中，股息率較高的半導體後工序設備龍頭ASMPT （00522） 第二季收市略勝預期，雖然期內盈利卻遜預期，但高盛最新發表研究報告表示，仍對ASMPT在先進封裝領域的增長持正面看法，並維持其投資評級為「買入」，只是將其目標價由97元下調至93元。

高盛續指出，雖然ASMPT的汽車SMT（表面裝貼技術）設備，正從過去兩年的強勁增長中恢復正常，但是在電動汽車不斷增長，以及每輛車電子含量提高的推動下，集團的長期增長仍然強勁。

高盛考慮到ASMPT......

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【01：00】資源股與經濟周期敏感度高，股價及預測股息率均較波動，在經濟暢旺時屬高息股。本報專欄林瑞芬評江西銅業 （00358） ，分析詳見：【下一頁】

【00：15】景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭對聯儲局7月議息結果分析，詳見：【下一頁】

7月27日：

【20：30】中資電訊股為業務穩中有增的高息股，惟野村最新發表研究報告指，根據工信部數據，內地電訊業服務收入於第二季持續放緩，因上半年按年增6.2%，意味單計6月則按年增3.6%，相對於首五個月按年增6.8%有所放緩。

此外，內地電訊業上半年新興業務如互聯網數據中心（IDC）、雲端及物聯網（IoT）等繼續成為主要增長動力，收入按年增19.2%（相對於首五個月按年增20.2%），並......

【17：30】科技相關股之中，股息率較高的半導體後工序設備龍頭ASMPT （00522） ，在昨天上午公布的次季收入雖略勝市場預期，但是期內純利卻低於市場預期，而花旗最新發表評級報告指，其主因是毛利率下降、營運支出高於預期。花旗雖維持ASMPT投資評級為「中性」，但是將目標價由63元上調至85元。

花旗表示......

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更多關於7月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

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