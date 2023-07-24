保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 國際 22:00 2023/07/24 分享： 分享： 「無人估計我們可以在這裡勝出。」從英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）喜出望外的心聲，不難看出保守黨這兩年輸掉多場國會議席補選下，今次成功守住一個選區的重要性。不過，現實真的如辛偉誠所言，保守黨於2025年初的大選仍有翻盤希望嗎？ ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 波蘭超越英國論 在野工黨炒作？ 2023/07/23 波蘭超越英國論 在野工黨炒作？ 泰國選舉拆局 皮塔前景不妙 2023/07/20 泰國選舉拆局 皮塔前景不妙 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 2023/07/19 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 取代燃油車的 未必就是電動車 2023/07/18 取代燃油車的 未必就是電動車 國際學生過多 英整頓高教界 2023/07/17 國際學生過多 英整頓高教界 你可能感興趣 波蘭超越英國論 在野工黨炒作？ 22:34 2023/07/23 波蘭超越英國論 在野工黨炒作？ 泰國選舉拆局 皮塔前景不妙 22:18 2023/07/20 泰國選舉拆局 皮塔前景不妙 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 20:57 2023/07/19 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 最新專欄文章 國金札記 - 「波蘭超越英國」論 只為攻擊保守黨？ 今日 「波蘭超越英國」論 只為攻擊保守黨？ 國金札記 - 泰國選舉拆局 皮塔政途黯淡 2023/07/21 泰國選舉拆局 皮塔政途黯淡 國金札記 - 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 2023/07/20 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 國金札記 - 取代燃油車 未必是電動車 2023/07/19 取代燃油車 未必是電動車 國金札記 - 國際學生過多 英出手整頓高教界 2023/07/18 國際學生過多 英出手整頓高教界 政治 選舉 補選 辛偉誠 英國保守黨 英國工黨 英國自由民主黨 英國