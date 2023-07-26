  • 35°C
香港時間 : 2023726日 (週三) 18:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

3主綫捉「中國+1」供應鏈遷移趨勢（第二版）（另增圖解）

財金 18:37 2023/07/26

分享：

分享：

本文第一版提及，瑞銀投資銀行印度經濟師Tanvee Gupta Jain指出，亞洲哪些國家/地區具備4個因素，能夠受益於「中國+1」供應鏈遷移（詳見本文第一版）。本文第二版進一步解構，「中國+1」供應鏈遷移對印度及越南的增長，還有投資市場的影響。

點擊圖片放大
+2

（請點擊圖片放大）

印度GDP保守年均增6.25%

基於多種情景（印度擴大全球商品出口市佔率），搭建一個框架來分析對印度潛在增長（按年增6%）的影響。若「中國+1」供應鏈遷移持續，而且印度受益於政府的改革措施和FDI（外國直接投資）增長，這或有助於印度......

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於7月25日 14：27】

【第一版題為：4地區因素可受惠「中國+1」供應鏈遷移】

瑞銀投資銀行研究部指出以中國為中心的區域供應鏈重構將快速持續，中美貿易戰餘波、疫情擾動以及去全球化政治壓力持續攀升的影響，均加速未來全球供應鏈重構的步伐。

點擊圖片放大

瑞銀亞洲策略團隊之前指出，即使中國大部分製造業可能留在國內，中國比較優勢的自然演變可能使低成本製造商所處的行業更傾向於搬遷。

瑞銀投資銀行印度經濟師Tanvee Gupta Jain認爲能受益於“中國+1”供應鏈遷移的亞洲哪些國家/地區，基於4個因素......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

資料來源：瑞銀投資銀行研究部

點擊圖片放大

延伸閱讀：印股強勢 宏利投管解構續看好原因

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

 

...

撰文 : 瑞銀投資銀行研究部

欄名 : 投資展望

相關文章

印股強勢 宏利投管解構續看好原因
2023/07/25
印股強勢 宏利投管解構續看好原因
投資比亞迪 5個「你要知」
2023/07/25
投資比亞迪 5個「你要知」
摩通：內銀次季NIM收縮放緩 1國有內銀盈利能見度較高（持續更新）
今日
摩通：內銀次季NIM收縮放緩 1國有內銀盈利能見度較高（持續更新）

你可能感興趣

印股強勢 宏利投管解構續看好原因
12:35 2023/07/25
印股強勢 宏利投管解構續看好原因
投資比亞迪 5個「你要知」
19:33 2023/07/25
投資比亞迪 5個「你要知」
摩通：內銀次季NIM收縮放緩 1國有內銀盈利能見度較高（持續更新）
今日 13:32
摩通：內銀次季NIM收縮放緩 1國有內銀盈利能見度較高（持續更新）

最新專欄文章

全球股票展望 歐亞接力受捧
2023/07/03
全球股票展望 歐亞接力受捧
極端氣候增企業風險
2023/05/22
極端氣候增企業風險
淨零排放解決方案
2023/05/02
淨零排放解決方案
瑞銀：美國6月有續加息風險（第二版另加圖表）
2023/02/22
瑞銀：美國6月有續加息風險（第二版另加圖表）
A股市場迎來轉折
2023/02/13
A股市場迎來轉折
東南亞 中美貿易戰 越南 印度 中國 亞洲 亞洲市場 經濟現象 瑞銀

下一篇文章

息魔未退 樓價反彈缺動力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？
保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？
【通脹偵察站】IMF料今明兩年全球通脹顯著回落 多國經濟增長預測獲上調（持續更新）
【通脹偵察站】IMF料今明兩年全球通脹顯著回落 多國經濟增長預測獲上調（持續更新）
歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？
歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？
3主綫捉「中國+1」供應鏈遷移趨勢（第二版）（另增圖解）
3主綫捉「中國+1」供應鏈遷移趨勢（第二版）（另增圖解）
1類港寫字樓較具吸引力（新增圖表）
1類港寫字樓較具吸引力（新增圖表）
英國移民費急增 搶人才恐處下風
英國移民費急增 搶人才恐處下風