3主綫捉「中國+1」供應鏈遷移趨勢（第二版）（另增圖解）

本文第一版提及，瑞銀投資銀行印度經濟師Tanvee Gupta Jain指出，亞洲哪些國家/地區具備4個因素，能夠受益於「中國+1」供應鏈遷移（詳見本文第一版）。本文第二版進一步解構，「中國+1」供應鏈遷移對印度及越南的增長，還有投資市場的影響。

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印度GDP保守年均增6.25%

基於多種情景（印度擴大全球商品出口市佔率），搭建一個框架來分析對印度潛在增長（按年增6%）的影響。若「中國+1」供應鏈遷移持續，而且印度受益於政府的改革措施和FDI（外國直接投資）增長，這或有助於印度......

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【第一版刊於7月25日 14：27】

【第一版題為：4地區因素可受惠「中國+1」供應鏈遷移】

瑞銀投資銀行研究部指出以中國為中心的區域供應鏈重構將快速持續，中美貿易戰餘波、疫情擾動以及去全球化政治壓力持續攀升的影響，均加速未來全球供應鏈重構的步伐。

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瑞銀亞洲策略團隊之前指出，即使中國大部分製造業可能留在國內，中國比較優勢的自然演變可能使低成本製造商所處的行業更傾向於搬遷。

瑞銀投資銀行印度經濟師Tanvee Gupta Jain認爲能受益於“中國+1”供應鏈遷移的亞洲哪些國家/地區，基於4個因素......

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資料來源：瑞銀投資銀行研究部

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