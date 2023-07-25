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4地區因素可受益於「中國+1」供應鏈遷移

財金 13:27 2023/07/25

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瑞銀投資銀行研究部指出以中國為中心的區域供應鏈重構將快速持續，中美貿易戰餘波、疫情擾動以及去全球化政治壓力持續攀升的影響，均加速未來全球供應鏈重構的步伐。

...

撰文 : 瑞銀投資銀行研究部

欄名 : 投資展望

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