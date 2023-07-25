4地區因素可受益於「中國+1」供應鏈遷移 財金 13:27 2023/07/25 分享： 分享： 瑞銀投資銀行研究部指出以中國為中心的區域供應鏈重構將快速持續，中美貿易戰餘波、疫情擾動以及去全球化政治壓力持續攀升的影響，均加速未來全球供應鏈重構的步伐。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 瑞銀投資銀行研究部 欄名 : 投資展望 相關文章 印股強勢 宏利投管解構續看好原因 今日 印股強勢 宏利投管解構續看好原因 你可能感興趣 印股強勢 宏利投管解構續看好原因 今日 09:35 印股強勢 宏利投管解構續看好原因 最新專欄文章 全球股票展望 歐亞接力受捧 2023/07/03 全球股票展望 歐亞接力受捧 極端氣候增企業風險 2023/05/22 極端氣候增企業風險 淨零排放解決方案 2023/05/02 淨零排放解決方案 瑞銀：美國6月有續加息風險（第二版另加圖表） 2023/02/22 瑞銀：美國6月有續加息風險（第二版另加圖表） A股市場迎來轉折 2023/02/13 A股市場迎來轉折 東南亞 中美貿易戰 越南 印度 中國 亞洲 亞洲市場 經濟現象 瑞銀