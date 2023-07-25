皖通吸納位 股息要10厘

港股昨日急挫，跌407點或2.1%，收報18668點，但見到非金融類高息股相對硬淨，尤其安徽皖通（00995）獲母公司注資，並且上調未來三年派息率至不少於70%，刺激股價升近一成，收報7.89元，若然

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