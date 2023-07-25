皖通吸納位 股息要10厘 財金專欄 2023/07/25 分享： 分享： 港股昨日急挫，跌407點或2.1%，收報18668點，但見到非金融類高息股相對硬淨，尤其安徽皖通（00995）獲母公司注資，並且上調未來三年派息率至不少於70%，刺激股價升近一成，收報7.89元，若然 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 集束彈炸散港股 恒指明日考驗184（第四版） 2023/07/24 集束彈炸散港股 恒指明日考驗184（第四版） 中字股實力談 - 政策陸續有來 憧憬單邊升市 2023/07/22 政策陸續有來 憧憬單邊升市 中字股實力談 - 人民幣給力挾淡倉 港股縮量望195（第四版） 2023/07/21 人民幣給力挾淡倉 港股縮量望195（第四版） 中字股實力談 - 和解已達成 洛鉬見青天 2023/07/21 和解已達成 洛鉬見青天 中字股實力談 - 人幣升值不敵北水撤退 恒指短期料游走190（第四版） 2023/07/20 人幣升值不敵北水撤退 恒指短期料游走190（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 安徽省 安徽皖通（00995） 新能源 人民幣 板塊