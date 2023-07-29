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內地旅客大手掃貨變「深度遊」 舖市復甦可期

地產 12:55 2023/07/29

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訪港旅客人數漸回復，但似乎消費模式及習慣有變，令現時新租客集中於藥房等為主，國際品牌、奢侈品整體上取態仍審慎。

  • 訪港內地客人數不斷上升
  • 大手掃貨的場面不算多，現在變成「深度遊」

隨着社會復常，內地客訪港亦逐漸回升。按入境處數字，剛過去周六及周日（22、23日），訪港內地客人數分別為153,418及125,010人，較上月同期明顯上升，即使尚未完全回復前疫情前水平，仍是頗高數字。

由於旅客重返，零售商於上半年轉趨積極，令核心區錄得數十宗租務成交。租戶上，以往核心區主要地段租戶，租客多屬國際品牌、鐘錶珠寶店等，若按今次重新通關後，租務成交幾乎主要來自本地藥房、藥粧店，涉及國際連鎖店的比例頗低。

從半年來觀察，內地客的消費模式有所改變，以往來港大手掃貨的場面不算多，現在變成「深度遊」，包括來港一些特色景點「打卡」，或到訪一些人氣平民化食店，大舉買奢侈品的情況不常見。

內地經濟仍在復甦中，再加上人民幣下跌等因素，旅客消費力暫未如疫情前般強勁，令高端零售商和連鎖品牌不敢過分進取，擴張意慾一般。未來3個月，暑假及十一黃金周，均是傳統旅客消費旺季，相信高級品牌再留意銷售數字，才正式落實重新擴充部署，故商舖租務暢旺，國際品牌搶舖情況，要待下年才較為明顯。

明顯。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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