港星雙城競爭 追回流失的機會

香港和新加坡從來就像雙城故事，兩地有很多相似的地方，有時競爭，有時互相學習，也有合作，但一場疫情，雙城競爭加劇，香港要急起直追，追回流失的機會。

特首李家超率領代表團在新加坡訪問，兩地企業和機構簽署了7

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