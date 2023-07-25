港星雙城競爭 追回流失的機會 財金專欄 2023/07/25 分享： 分享： 香港和新加坡從來就像雙城故事，兩地有很多相似的地方，有時競爭，有時互相學習，也有合作，但一場疫情，雙城競爭加劇，香港要急起直追，追回流失的機會。 特首李家超率領代表團在新加坡訪問，兩地企業和機構簽署了7 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 「天之驕子」AO高流失 港府加碼填空缺 2023/07/24 「天之驕子」AO高流失 港府加碼填空缺 有政戲 - 談國安法文章惹熱議 「靖海侯」緣何急澄清 2023/07/21 談國安法文章惹熱議 「靖海侯」緣何急澄清 有政戲 - 中美角力掀回流潮 華裔精英落戶香江 2023/07/20 中美角力掀回流潮 華裔精英落戶香江 有政戲 - 打風停市 消息：正草擬如常交易方案 2023/07/19 打風停市 消息：正草擬如常交易方案 有政戲 - 中大改革爭議 校董「8號波」交流擦火花 2023/07/18 中大改革爭議 校董「8號波」交流擦火花 疫情 香港 美元 指數 服務 基金 商場 港區國安法 亞洲 港元