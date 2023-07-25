保守黨守住1席 辛偉誠絕處逢生？ 財金專欄 2023/07/25 分享： 分享： 「無人估計我們可以在這裏勝出。」從英國首相辛偉誠喜出望外的心聲，不難看出保守黨這兩年輸掉多場國會議席補選下，今次成功守住一個選區的重要性。不過，現實真的如辛偉誠所言，保守黨於2025年初的大選仍有翻盤 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 2023/07/24 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 國金札記 - 「波蘭超越英國」論 只為攻擊保守黨？ 2023/07/24 「波蘭超越英國」論 只為攻擊保守黨？ 國金札記 - 泰國選舉拆局 皮塔政途黯淡 2023/07/21 泰國選舉拆局 皮塔政途黯淡 國金札記 - 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 2023/07/20 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 國金札記 - 取代燃油車 未必是電動車 2023/07/19 取代燃油車 未必是電動車 政治 英鎊 汽車 倫敦 約翰遜 高達 北約 補選 工黨 約克郡