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保守黨守住1席 辛偉誠絕處逢生？

財金專欄 2023/07/25

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「無人估計我們可以在這裏勝出。」從英國首相辛偉誠喜出望外的心聲，不難看出保守黨這兩年輸掉多場國會議席補選下，今次成功守住一個選區的重要性。不過，現實真的如辛偉誠所言，保守黨於2025年初的大選仍有翻盤

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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