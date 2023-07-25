  • 32°C
香港時間 : 2023725日 (週二) 13:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股借勢急彈 平安證券：政治局會議現6大亮點

研究報告 12:51 2023/07/25

分享：

分享：

中央政治局會議提前召開釋出利好訊號，市場中央強力穩增長政策接踵而來，消息刺激港股今日大幅反彈，恒指曾大漲逾600點；A股亦造好，上證綜指升約2%。

政治局會議於7月24日舉行‧，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。就會議的內容，平安證券分析出6大亮點。

1. 重提「逆周期調節」
2020年以來中央政治局會議上首提「逆週期調節」。會議將當前經濟運行的困難挑戰概括為「國內需求不足，一些企業經營困難，重點領域風險隱患較多，外部環境複雜嚴峻」。對應於這些困難，從「擴大內需、提振信心、防範風險」三個層面進行了政策部署。

2. 未提「房住不炒」
較為樂觀的猜測是中央層面或認為新形勢下「房住不炒」已經實現。若「房住不炒」已經實現，為有效穩定市場需求，大力提振市場信心，預有3方面政策值得討論：
1） 在核心一綫及新一綫城市，推廣實施房地產的「一區一策」；
2） 加大對改善性需求，即「 二套房」的支持力度。
3） 全國層面統一取消非核心城市的限購、限貸、限售等政策。

3. 從「嚴控新增隱性債務」轉為「制定實施一攬子化債方案」
政治局會議對地方政府債務風險的重視程度提升，預期後續開啟大規模地方債置換的可能性不大。進一步地，財政與貨幣政策亦可加強配合，中央政府給予貼息、央行增加專項再貸款規模。

 

… …更多內容，登入詳閱。

 

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

7月加息强弩之末，美歐年内最後一次加息？
今日
7月加息强弩之末，美歐年内最後一次加息？
預期政策出台 光大證券：港股有望回暖
今日
預期政策出台 光大證券：港股有望回暖
解讀上半年經濟 在不確定性中尋找確定性
2023/07/20
解讀上半年經濟 在不確定性中尋找確定性
本地銀行股 業績改善享高息 東亞股息近8厘
2023/07/14
本地銀行股 業績改善享高息 東亞股息近8厘
耶倫訪華柔軟+美就業疲態 印證美經濟拐點有求中國
2023/07/11
耶倫訪華柔軟+美就業疲態 印證美經濟拐點有求中國
中國市場 財政政策 港股 地產 經濟 中國 地方債

下一篇文章

投資比亞迪 5個「你要知」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

比亞迪下半年 續可贏盡市場？（附車企預測數據）
比亞迪下半年 續可贏盡市場？（附車企預測數據）
摩通大削碧桂園目標價6成：三大警號已響
摩通大削碧桂園目標價6成：三大警號已響
大摩：1環境下黃金及美元可同彈 行業首選招金（持續更新）
大摩：1環境下黃金及美元可同彈 行業首選招金（持續更新）
投資比亞迪 5個「你要知」
投資比亞迪 5個「你要知」
印股強勢 宏利投管解構續看好原因
印股強勢 宏利投管解構續看好原因
電訊股收息 中信電訊近9厘息跑出（附電訊股比較）
電訊股收息 中信電訊近9厘息跑出（附電訊股比較）