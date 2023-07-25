港股借勢急彈 平安證券：政治局會議現6大亮點

中央政治局會議提前召開釋出利好訊號，市場中央強力穩增長政策接踵而來，消息刺激港股今日大幅反彈，恒指曾大漲逾600點；A股亦造好，上證綜指升約2%。

政治局會議於7月24日舉行‧，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。就會議的內容，平安證券分析出6大亮點。

1. 重提「逆周期調節」

2020年以來中央政治局會議上首提「逆週期調節」。會議將當前經濟運行的困難挑戰概括為「國內需求不足，一些企業經營困難，重點領域風險隱患較多，外部環境複雜嚴峻」。對應於這些困難，從「擴大內需、提振信心、防範風險」三個層面進行了政策部署。

2. 未提「房住不炒」

較為樂觀的猜測是中央層面或認為新形勢下「房住不炒」已經實現。若「房住不炒」已經實現，為有效穩定市場需求，大力提振市場信心，預有3方面政策值得討論：

1） 在核心一綫及新一綫城市，推廣實施房地產的「一區一策」；

2） 加大對改善性需求，即「 二套房」的支持力度。

3） 全國層面統一取消非核心城市的限購、限貸、限售等政策。

3. 從「嚴控新增隱性債務」轉為「制定實施一攬子化債方案」

政治局會議對地方政府債務風險的重視程度提升，預期後續開啟大規模地方債置換的可能性不大。進一步地，財政與貨幣政策亦可加強配合，中央政府給予貼息、央行增加專項再貸款規模。

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