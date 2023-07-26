曾淵滄點評內房科網 最看好這隻股

港股上上落落未有明確方向，「星級名家」曾淵滄在接受《Money Times》專訪時指，內房板塊仍有危機，但科網板塊負面因素逐漸消除，可以留意。

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內房回穩需時

曾淵滄指，看到遠洋集團違約的消息，確實令他對內房股的看法有所改變。「以前覺得國企內房不會出事，但現在連國企內房都可以違約，所以不論國企、民企，只要觸犯了三條紅綫，一樣會出事。」

曾淵滄指，因此投資者要非常審慎去看待內房板塊，預計內房板塊今年內都應該不會有大起色。他說，一是現時內地樓價仍未止跌，「人都是買升不買跌」，二是內地居民對於「爛尾樓」仍心有餘悸，信心要恢復仍需要一段時間。

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