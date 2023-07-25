歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？

坐飛機不環保不是甚麼新鮮說法，近年氣候變化愈來愈明顯，環保組織對航空業的攻擊也愈趨密集。綠色和平最近便發炮，指歐洲機票價格遠低於低污染的火車，變相鼓勵民眾坐極高碳排放的飛機，繼而將矛頭指向政府，指若非予航空公司政策優惠，機票便不會如此便宜，認為政府責無旁貸，敦促其取消對航空業的補貼。

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