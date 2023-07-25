歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？ 國際 22:04 2023/07/25 分享： 分享： 坐飛機不環保不是甚麼新鮮說法，近年氣候變化愈來愈明顯，環保組織對航空業的攻擊也愈趨密集。綠色和平最近便發炮，指歐洲機票價格遠低於低污染的火車，變相鼓勵民眾坐極高碳排放的飛機，繼而將矛頭指向政府，指若非予航空公司政策優惠，機票便不會如此便宜，認為政府責無旁貸，敦促其取消對航空業的補貼。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 2023/07/24 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 波蘭超越英國論 在野工黨炒作？ 2023/07/23 波蘭超越英國論 在野工黨炒作？ 泰國選舉拆局 皮塔前景不妙 2023/07/20 泰國選舉拆局 皮塔前景不妙 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 2023/07/19 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 平等非由結果判斷 能否考慮眾人更重要 2023/07/21 平等非由結果判斷 能否考慮眾人更重要 你可能感興趣 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 22:00 2023/07/24 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 波蘭超越英國論 在野工黨炒作？ 22:34 2023/07/23 波蘭超越英國論 在野工黨炒作？ 泰國選舉拆局 皮塔前景不妙 22:18 2023/07/20 泰國選舉拆局 皮塔前景不妙 最新專欄文章 國金札記 - 保守黨守住1席 辛偉誠絕處逢生？ 今日 保守黨守住1席 辛偉誠絕處逢生？ 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 2023/07/24 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 國金札記 - 「波蘭超越英國」論 只為攻擊保守黨？ 2023/07/24 「波蘭超越英國」論 只為攻擊保守黨？ 國金札記 - 泰國選舉拆局 皮塔政途黯淡 2023/07/21 泰國選舉拆局 皮塔政途黯淡 國金札記 - 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 2023/07/20 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 可持續發展 機票 火車 機場 氣候暖化 污染 航空 英國 鐵路 綠色和平