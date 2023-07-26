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消費要提振 招行得益大

財金專欄 2023/07/26

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港股昨日報復式反彈，全日升766點或4.1%，收報19434點，金融股是資金追捧對象之一。招商銀行（03968）全日升10%，收報36元，是成分股表現最好的內銀股。由於中央重申提振消費，有助拉動招行的

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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