消費要提振 招行得益大 財金專欄 2023/07/26 分享： 分享： 港股昨日報復式反彈，全日升766點或4.1%，收報19434點，金融股是資金追捧對象之一。招商銀行（03968）全日升10%，收報36元，是成分股表現最好的內銀股。由於中央重申提振消費，有助拉動招行的 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指牛熊綫是「坑位」還是「坑人位」（第四版） 2023/07/25 恒指牛熊綫是「坑位」還是「坑人位」（第四版） 中字股實力談 - 皖通吸納位 股息要10厘 2023/07/25 皖通吸納位 股息要10厘 中字股實力談 - 集束彈炸散港股 恒指明日考驗184（第四版） 2023/07/24 集束彈炸散港股 恒指明日考驗184（第四版） 中字股實力談 - 政策陸續有來 憧憬單邊升市 2023/07/22 政策陸續有來 憧憬單邊升市 中字股實力談 - 人民幣給力挾淡倉 港股縮量望195（第四版） 2023/07/21 人民幣給力挾淡倉 港股縮量望195（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 下降軌 招商銀行（03968） 信用卡貸款 信用卡 人民幣