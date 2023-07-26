區議會谷投票率 是否「硬任務」？ 財金專欄 2023/07/26 分享： 分享： 區議會選舉日終敲定於12月10日，有指民青局局長麥美娟日前一句「主任（夏寶龍）沒有特別提及投票率」，令有些建制以為，今次再無谷投票率的任務。但知情者提醒，「沒有特別提及」，不等如不用做！ 「沒有特別提及 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港星雙城競爭 追回流失的機會 2023/07/25 港星雙城競爭 追回流失的機會 有政戲 - 「天之驕子」AO高流失 港府加碼填空缺 2023/07/24 「天之驕子」AO高流失 港府加碼填空缺 有政戲 - 談國安法文章惹熱議 「靖海侯」緣何急澄清 2023/07/21 談國安法文章惹熱議 「靖海侯」緣何急澄清 有政戲 - 中美角力掀回流潮 華裔精英落戶香江 2023/07/20 中美角力掀回流潮 華裔精英落戶香江 有政戲 - 打風停市 消息：正草擬如常交易方案 2023/07/19 打風停市 消息：正草擬如常交易方案 疫情 香港 選舉 立法會選舉 區議會 區議會選舉 夏寶龍 麥美娟 曾國衞 北區