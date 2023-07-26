區議會谷投票率 是否「硬任務」？

區議會選舉日終敲定於12月10日，有指民青局局長麥美娟日前一句「主任（夏寶龍）沒有特別提及投票率」，令有些建制以為，今次再無谷投票率的任務。但知情者提醒，「沒有特別提及」，不等如不用做！

「沒有特別提及

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