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區議會谷投票率 是否「硬任務」？

財金專欄 2023/07/26

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區議會選舉日終敲定於12月10日，有指民青局局長麥美娟日前一句「主任（夏寶龍）沒有特別提及投票率」，令有些建制以為，今次再無谷投票率的任務。但知情者提醒，「沒有特別提及」，不等如不用做！

「沒有特別提及

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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