瑞士百達料聯儲局加息四分一厘 鮑威爾或對再加息封口不提

美國聯儲局7月27日將公布議息結果。瑞士百達財富管理美國高級經濟師崔曉預期，聯儲局可能會加息25個基點，且不會改變量化緊縮或調整其他管理利率，也不會有新的點陣圖或經濟預測。

該行認爲，委員會仍然認爲下一次利率上調的可能性大於下調，因此主席鮑威爾將保持鷹派立場。鑒於勞動力市場緊張、通脹高於目標，政策指引仍將偏鷹派，以防止較爲激進的降息定價和意外金融條件寬鬆。會議期間的宏觀數據顯示，經濟增長對貨幣緊縮的抵禦能力超乎尋常，勞動力市場依然保持緊縮高位。物價壓力出現了令人鼓舞的寬鬆迹象，但通脹相對於目標值而言仍然偏高。

崔曉估計，議息會議後鮑威爾會見記者，可能會回避甚至閉口不提何時再次加息。雖然鮑威爾可能會暗示，顯示年底前再次加息的6月點陣圖仍有參考價值（假設7月加息），但他更加可能强調數據的獨立性，及在之後的會議中逐次制定政策。他也可能會重申需要放緩加息步伐，以更好地評估潜在的貨幣政策和銀行信貸緊縮影響，但不會放弃連續加息的可能性。

瑞士百達認爲政策聲明不會有太大變化。目前關於「可能適當的額外政策緊縮程度」的前瞻性指引應保持不變，如果措辭改「回到何種程度」或「程度和時機」，這將是一個稍微鴿派的舉動，表明對政策進一步收緊更加謹慎。

然而，會議中的任何言論很快就會過時。聯儲局一年一度的杰克遜霍爾（Jackson Hole）經濟研討會將於8月下旬舉行，而9月聯邦公開市場委員會議前還將發布兩份就業和通脹數據。瑞士百達認爲，這將爲貨幣政策前景提供更多信息。

鑒於近期的通貨緊縮和就業增長放緩迹象，我們預期7月加息可能成爲本輪加息周期的最後一次。鷹派政策傾向仍然存在——通脹重新加速和强勁的勞動力市場數據可能促成另一次加息，但可能是在11月，而非9月。我們認爲，至少到2024年我們才會看到降息。

瑞士百達認爲量化緊縮政策不會發生任何變化。迄今爲止銀行準備金流失仍然有限，因此債務上限達成後短期國債發行量的激增大部分被貨幣市場基金吸收，這降低了提前暫停加息的風險。

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