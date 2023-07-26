政府雖然早前放寬樓價1,500萬至3,000萬元住宅的按揭成數，但暫時未見對二手樓市帶來明顯幫助，相反面對新盤搶客，加上息魔依然濃罩，多個二手樓價先行指數，均顯示跌勢持續，市場蝕讓交投亦增加，在加息周期未過，直接拖累樓價反彈步伐。

過去一個月間，本港銀行同業拆息繼續突破5厘，以本周一（24日）為例，一個月拆息報5.14厘，相比一年前為1.06厘，大幅攀升達3.8倍。美國聯儲局於本港時間周四凌晨再度議息，加息機會甚高，年內再調升息口的機會也甚濃，高息橫行，供樓負擔更為吃重。

面對高息環境，準買家入市前自然計過度過，部分或流向優惠較多，甚至劈價賣樓的新盤，二手盤若要加快脫手，跟風減價可謂在所難免，引致近期屋苑蝕讓個案增多，影響樓價復甦速度。其中，作為藍籌屋苑的荔枝角美孚新邨，就有移民盤累減逾100萬元易手，甚至蝕逾2球離場，該3房套低層戶，於去年10月以850萬元放售，因急於移民套現，近日累減至738萬元易主，呎價10,982元，低市價5%，相比5年前以968萬元購入，業主帳面蝕約230萬元離場。

由於觀望氣氛濃厚，買家普遍靜觀息口走向，才作下一步決定，另一邊廂，業主為求盡快沽貨，只好不斷降價，容易令樓價出現一浪低於一浪的局面。以日前公布的美聯樓價指數為例，按周下跌0.37%，連跌4周之餘，亦較年內高位下跌約2%。而上周公布的中原城市領先指數(CCL) ，按周也下跌0.8%，而且連跌3周，更創下21周以來的低位，若情況持續惡化，或會蒸發樓價上半年約5%升幅，最終埋單計數倒跌收場，也不足為求。

記者：李偉航



▲ 息魔未退 樓價反彈缺動力