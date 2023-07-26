  • 33°C
香港時間 : 2023726日 (週三) 22:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本也有天然氣 擬建戰略儲備

財金猛人追蹤 20:39 2023/07/26

分享：

分享：

常說日本是個天然資源匱乏的國家，缺乏本土能源供應似乎是常識。但原來日本本土也有天然氣。說起千葉縣，港人或者知道到東京旅遊時常用的成田機場，而成田機場正正處於關東天然氣田的邊緣。

關東天然氣田一帶於遠古時期有海水滯留，形成現今的地下水。天然氣由古菌生產後溶於地下水，水份亦隨年月逐漸減少，礦物成份的濃度亦逐漸提升。現時伊勢化學（日：4107）和K&O Energy（日：1663）等業者，在千葉縣一帶將地下水抽出，經過分離和結晶等步驟，生產出甲烷純度超過99%的優質天然氣，以及大量碘。

雖然日本天然氣的質素非常高，但其蘊藏量只夠日本全國使用約3年，過度開採地下水亦會造成地陷，所以產量非常節制，現時主要供應千葉縣內使用。現時全國範圍則超過9成天然氣由外國進口。

至於碘，現時日本佔碘全球產量3成，加上智利6成產量已經瓜分全球市場。而碘多用於醫療用途，例如製造X光顯影劑、藥物和消毒劑等。由於服用碘片還能防止甲狀腺吸收放射性碘，而在俄烏戰爭中，一度有傳俄羅斯考慮使用核子武器，以及札波羅熱核電廠成為俄軍目標，歐洲民眾因而搶購碘片，帶動了碘的需求。而日本碘的平均出口價格亦由去年起不斷上升，直接帶動了伊勢化學和K&O Energy業績增長。

回望天然氣和碘，甚至其他天然資源，近年都被捲入地緣政治漩渦。最近有傳日本政府提出建立液化天然氣戰略儲備，相信就是自俄烏戰爭爆發以來，對能源供應安全憂慮的對策。

據稱日本天然氣戰略儲備計劃或會參考現時石油戰略儲備的做法，逐步增加儲備至90天淨進口量。若日本政府推進此計劃，將對天然氣相關工程公司，如千代田化工建設（日：6366）和日揮（日：1963）有利。

其實去年歐洲亦曾討論建立天然氣戰略儲備，若歐洲與日本都實行相關計劃，將帶動全球第二大液化天然氣儲存缸製造商Toyo Kanetsu （日：6369）業績。

不過以上相關公司的周期性非常強，股價波幅亦較大，務請各位讀者量力而為。

作者：張雄略 黃國英資產管理分析員

編輯：錢家鋒

（筆者公司管理之基金沒有以上公司權益。）

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

撰文 : 張雄略 黃國英資產管理分析員

欄名 : 日本股市見聞

最新專欄文章

松本清與Cocokara連環成合併典範
2023/07/22
松本清與Cocokara連環成合併典範
日本餐飲海外擴張的香港見證
2023/07/17
日本餐飲海外擴張的香港見證
日本餐飲海外擴張的香港見證
2023/07/14
日本餐飲海外擴張的香港見證
「去風險化」最大贏家可能係：日本工業機械人
2023/07/08
「去風險化」最大贏家可能係：日本工業機械人
日半導體私有化事件 折射光阻劑價值
2023/07/01
日半導體私有化事件 折射光阻劑價值
能源供應 千葉 日本 經濟 化學 基金

上一篇文章

瑞士百達料聯儲局加息四分一厘 鮑威爾或對再加息封口不提

下一篇文章

復星財富李曉翀：留意3D打印發展
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

瑞士百達料聯儲局加息四分一厘 鮑威爾或對再加息封口不提
瑞士百達料聯儲局加息四分一厘 鮑威爾或對再加息封口不提
曾淵滄點評內房科網 最看好這隻股
曾淵滄點評內房科網 最看好這隻股
日本也有天然氣 擬建戰略儲備
日本也有天然氣 擬建戰略儲備
海外置業考慮 自住或是投資
海外置業考慮 自住或是投資
曾淵滄：港股不會重回熊市
曾淵滄：港股不會重回熊市
中國最大芬佬張坤：市場先生已給出極低估值
中國最大芬佬張坤：市場先生已給出極低估值