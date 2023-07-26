日本天然氣與戰略儲備

常說日本是個天然資源匱乏的國家，缺乏本土能源供應似乎是常識。但原來日本本土也有天然氣。說起千葉縣，港人或者知道到東京旅遊時常用的成田機場，而成田機場正正處於關東天然氣田的邊緣。

關東天然氣田一帶於遠古時期有海水滯留，形成現今的地下水。天然氣由古菌生產後溶於地下水，水份亦隨年月逐漸減少，礦物成份的濃度亦逐漸提升。現時伊勢化學（日：4107）和K&O Energy（日：1663）等業者，在千葉縣一帶將地下水抽出，經過分離和結晶等步驟，生產出甲烷純度超過99%的優質天然氣，以及大量碘。

雖然日本天然氣的質素非常高，但其蘊藏量只夠日本全國使用約3年，過度開採地下水亦會造成地陷，所以產量非常節制，現時主要供應千葉縣內使用。現時全國範圍則超過9成天然氣由外國進口。

至於碘，現時日本佔碘全球產量3成，加上智利6成產量已經瓜分全球市場。而碘多用於醫療用途，例如製造X光顯影劑、藥物和消毒劑等。由於服用碘片還能防止甲狀腺吸收放射性碘，而在俄烏戰爭中，一度有傳俄羅斯考慮使用核子武器，以及札波羅熱核電廠成為俄軍目標，歐洲民眾因而搶購碘片，帶動了碘的需求。而日本碘的平均出口價格亦由去年起不斷上升，直接帶動了伊勢化學和K&O Energy業績增長。

回望天然氣和碘，甚至其他天然資源，近年都被捲入地緣政治漩渦。最近有傳日本政府提出建立液化天然氣戰略儲備，相信就是自俄烏戰爭爆發以來，對能源供應安全憂慮的對策。

據稱日本天然氣戰略儲備計劃或會參考現時石油戰略儲備的做法，逐步增加儲備至90天淨進口量。若日本政府推進此計劃，將對天然氣相關工程公司，如千代田化工建設（日：6366）和日揮（日：1963）有利。

其實去年歐洲亦曾討論建立天然氣戰略儲備，若歐洲與日本都實行相關計劃，將帶動全球第二大液化天然氣儲存缸製造商Toyo Kanetsu （日：6369）業績。

不過以上相關公司的周期性非常強，股價波幅亦較大，務請各位讀者量力而為。

作者：張雄略 黃國英資產管理分析員

編輯：錢家鋒

（筆者公司管理之基金沒有以上公司權益。）

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