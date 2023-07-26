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Twitter轉商標 鋪路美版微信

國際 20:52 2023/07/26

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企業換商標是常有的事，但很少會變成大新聞，知名如可口可樂，1886年創立以來多次換商標，但永遠用草書字母，保留飄逸、連貫、流線的風格，甚至公眾不會察覺有變。Twitter最新換商標卻受極大關注，因為變動實在太大，一夜之間徹底告別藍鳥標誌。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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