Twitter轉商標 鋪路美版微信 國際 20:52 2023/07/26 分享： 分享： 企業換商標是常有的事，但很少會變成大新聞，知名如可口可樂，1886年創立以來多次換商標，但永遠用草書字母，保留飄逸、連貫、流線的風格，甚至公眾不會察覺有變。Twitter最新換商標卻受極大關注，因為變動實在太大，一夜之間徹底告別藍鳥標誌。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？ 今日 歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？ 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 今日 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 波蘭超越英國論 在野工黨炒作？ 2023/07/23 波蘭超越英國論 在野工黨炒作？ 泰國選舉拆局 皮塔前景不妙 2023/07/20 泰國選舉拆局 皮塔前景不妙 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 2023/07/19 英經濟增長滯後 恐被波蘭超越？ 你可能感興趣 歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？ 今日 20:41 歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？ 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 今日 20:45 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 波蘭超越英國論 在野工黨炒作？ 22:34 2023/07/23 波蘭超越英國論 在野工黨炒作？ 最新專欄文章 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 今日 保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？ 歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？ 今日 歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？ 國金札記 - 機票太便宜 變相鼓勵碳排放？ 今日 機票太便宜 變相鼓勵碳排放？ 國金札記 - 保守黨守住1席 辛偉誠絕處逢生？ 2023/07/25 保守黨守住1席 辛偉誠絕處逢生？ 國金札記 - 「波蘭超越英國」論 只為攻擊保守黨？ 2023/07/24 「波蘭超越英國」論 只為攻擊保守黨？ 社交平台 品牌 馬斯克 Twitter