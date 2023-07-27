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4大妙方達成財務自由

財金猛人追蹤 08:00 2023/07/27

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全職工作仍是大眾獲取收入的主要來源之一，但朝9晚5的工作模式對追求「work-life balance」的年輕一族或需兼顧家庭的全職媽媽而言卻未必奏效。
前者追求新興的「斜槓族」以至「數碼遊牧」工作模式，後者則可能因分身不暇而放棄困身的全職工作。
部分女性投資者更可能不再只視組織家庭為其人生最主要的目標，反而希望累積足夠財富，──完成「Bucket List」（人生清單）中的不同項目，遊歷世界，豐富人生閱歷。

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盡管各人的實際生活狀況不盡相同，但近年熱議的「財自」（財政自由）卻是上述人士追求人生目標的重要基礎，投資亦因而變得不可或缺。
    
隨着綫上投資平台興起，不少人均選擇「DIY投資」的方式，落手落腳建構投資策略及資產組合。
不過，根據Endowus智安投2023年度《財富洞察報告》，過半女性投資者選擇相信家人與朋友的投資建議，而非透過更可靠或有信譽的渠道獲取相關資訊。
可是，掌握專業理財知識，培養獨立投資能力，卻是壯大個人財富的基礎，藉此從根本裝備自己達成人生目標。
    
所謂「前人種樹，後人乘涼」，過往多年間有不少新興及受歡迎的投資策略，綜合經驗及實證後，各位在建構屬於自己的投資策略之前，不妨先參考以下法則：

1. 被動投資法 （Passive Investing)
簡單而言即為長綫投資，投資者長期持有指定指數基金，較少受市況波動影響而進行買賣。被動投資法有以下好處：

●分散投資風險：針對股市指數或特定主題而分配資金至不同資產之上
●對抗通脹：透過複利效應增長財富，減少因通脹而令購買力下降的影響
●費用低廉：毋需基金經理恒常調整基金資產配置，以消除因而衍生的基金管理費

2. 平均成本法（Dollar-cost Averaging - DCA）
方法原理建基於被動投資法，就以一般的「月供股票」為例：投資者除了可賺取由複息效應所帶來的收益外，更能透過定期投入資金至該資產而滾存回報。
另外，當該資產價格下降時，投資者便可以較低廉的價格購入相關產品，減少因市場周期波動而降低投資組合價值的影響，其好處於熊市時尤其明顯。

3. 被動收入 （Passive Income）
透過投資於波幅較少及風險較低的資產以獲取穩定的定期收入，若投資者正計劃長遠財務目標，例如安排退休計劃、為子女供書教學等，掌握這種投資策略便是必修課之一。
另外，根據Endowus智安投2023年度《財富洞察報告》，近一半女性投資者均希望獲得全新被動收入來源。
若想透過收益股票、債券及定期存款等獲取被動收入，投資者需留意以下比率：

●股息支付率：以投資者所收取的利息除以該公司或機構的收入
●股息收益率：以利息除以股價
●股息增長率：每年股息的增長率
如果以上比率均能維持較高水平，即表示該資產的表現較佳。
不過，有某些本身股價表現較弱的公司或會透過借貸以增加股息，從而吸引投資者，但當資產價格長期下跌的話，投資者便往往得不償失。

4. 核心衛星投資法（Core-satellite Portfolio）

這種策略受各大機構投資者青睞，它將投資組合分為「核心」及「衛星」兩大部分，分散投資風險。

●「核心」部分：分配主要資金至此部分，採用成本較低的被動投資法進行長綫投資，以複利效應營造穩定的資產價值增長。投資者可分拆此部分的資金，以「6:4」比例投資至股票及債券之中。

●「衛星」部分：投資者可分布其餘資金至不同「衛星」中，涵蓋特定市場及主題，例如AI科技概念股、近年流行的ESG投資等，憑藉衛星的靈活性賺取更大投資回報。

 

心水清的各位或已發現以上優勢均建基於長綫投資、複息效應及多元資產配置，但世上並無one-size-fits-all的投資方法，各位需按照個人目標、需要、能力及經驗考證加以調整，從而及早達成各項人生目標。
世上並無一勞永逸的投資方法，在展開投資之路的同時，初出茅廬的投資者更需要裝備充足財務知識及尋求專業意見，時刻關注市況。

撰文：Endowus 智安投董事總經理兼香港負責人袁淇欣

編輯：葉麗雯

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撰文 : 袁淇欣 Endowus 智安投董事總經理兼香港負責人

欄名 : 姿本手記

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