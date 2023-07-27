  • 32°C
香港時間 : 2023727日 (週四) 02:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政治局挺市 中金增盈利

財金專欄 2023/07/27

分享：

分享：

港股昨回氣，跌69點或0.3%，收報19365點，但北水淨流入77.8億元。港股或要在牛熊分界綫整固，但中金公司（03908）股價已升越牛熊綫，今年盈利恢復增長，中央要活躍資本市場，有助推動中金估值上

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 牛熊綫是坑不是坑 北水淨流入78億元（第四版）
2023/07/26
牛熊綫是坑不是坑 北水淨流入78億元（第四版）
中字股實力談 - 消費要提振 招行得益大
2023/07/26
消費要提振 招行得益大
中字股實力談 - 恒指牛熊綫是「坑位」還是「坑人位」（第四版）
2023/07/25
恒指牛熊綫是「坑位」還是「坑人位」（第四版）
中字股實力談 - 皖通吸納位 股息要10厘
2023/07/25
皖通吸納位 股息要10厘
中字股實力談 - 集束彈炸散港股 恒指明日考驗184（第四版）
2023/07/24
集束彈炸散港股 恒指明日考驗184（第四版）
每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 IPO 上海證券交易所綜合股價指數 中共中央政治局 中金公司（03908） 中信証券（06030）

上一篇文章

區會委任佔4成 各黨鴨子划水爭位

下一篇文章

守200天綫 金山屬後抽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

港股上定落 關鍵看19540
港股上定落 關鍵看19540
有政戲 - 區議會谷投票率 是否「硬任務」？
區議會谷投票率 是否「硬任務」？
專家樓論 - 人才來源轉變 哪類單位最受惠？
人才來源轉變 哪類單位最受惠？
投資坐標 - 報復性反彈之後又如何?
報復性反彈之後又如何?
中央出招理性看 救市難求萬靈丹
中央出招理性看 救市難求萬靈丹
選股情報 - 中央定調‧救
中央定調‧救