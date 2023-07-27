政治局挺市 中金增盈利 財金專欄 2023/07/27 分享： 分享： 港股昨回氣，跌69點或0.3%，收報19365點，但北水淨流入77.8億元。港股或要在牛熊分界綫整固，但中金公司（03908）股價已升越牛熊綫，今年盈利恢復增長，中央要活躍資本市場，有助推動中金估值上 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 牛熊綫是坑不是坑 北水淨流入78億元（第四版） 2023/07/26 牛熊綫是坑不是坑 北水淨流入78億元（第四版） 中字股實力談 - 消費要提振 招行得益大 2023/07/26 消費要提振 招行得益大 中字股實力談 - 恒指牛熊綫是「坑位」還是「坑人位」（第四版） 2023/07/25 恒指牛熊綫是「坑位」還是「坑人位」（第四版） 中字股實力談 - 皖通吸納位 股息要10厘 2023/07/25 皖通吸納位 股息要10厘 中字股實力談 - 集束彈炸散港股 恒指明日考驗184（第四版） 2023/07/24 集束彈炸散港股 恒指明日考驗184（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 IPO 上海證券交易所綜合股價指數 中共中央政治局 中金公司（03908） 中信証券（06030）