政治局挺市 中金增盈利

港股昨回氣，跌69點或0.3%，收報19365點，但北水淨流入77.8億元。港股或要在牛熊分界綫整固，但中金公司（03908）股價已升越牛熊綫，今年盈利恢復增長，中央要活躍資本市場，有助推動中金估值上

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