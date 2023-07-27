區會委任佔4成 各黨鴨子划水爭位

區議會改革後遊戲規則大變，直選議席只佔兩成，委任席位多達4成才是「大戶」。據知各政黨及地區力量，除了安排直選，也鴨子划水默默部署爭取委任席位。

那麼，委任議席又是如何挑選？有政界中人說出當年一個親身經歷

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