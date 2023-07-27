區會委任佔4成 各黨鴨子划水爭位 財金專欄 2023/07/27 分享： 分享： 區議會改革後遊戲規則大變，直選議席只佔兩成，委任席位多達4成才是「大戶」。據知各政黨及地區力量，除了安排直選，也鴨子划水默默部署爭取委任席位。 那麼，委任議席又是如何挑選？有政界中人說出當年一個親身經歷 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 區議會谷投票率 是否「硬任務」？ 2023/07/26 區議會谷投票率 是否「硬任務」？ 有政戲 - 港星雙城競爭 追回流失的機會 2023/07/25 港星雙城競爭 追回流失的機會 有政戲 - 「天之驕子」AO高流失 港府加碼填空缺 2023/07/24 「天之驕子」AO高流失 港府加碼填空缺 有政戲 - 談國安法文章惹熱議 「靖海侯」緣何急澄清 2023/07/21 談國安法文章惹熱議 「靖海侯」緣何急澄清 有政戲 - 中美角力掀回流潮 華裔精英落戶香江 2023/07/20 中美角力掀回流潮 華裔精英落戶香江 選舉 民建聯 區議會 工聯會 民政事務局 麥美娟 民政及青年事務局