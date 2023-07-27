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住宅租金上升動力更趨明顯

地產 14:15 2023/07/27

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自從中港通關後，加上政府積極推動各類人才輸入計劃，刺激本地租務市場，在樓市前景未見明朗下，預計下半年租務交投仍有上升的動力。根據物業顧問最新報告，上半年政府合共批准6.1萬份各項輸入人才計劃的申請，當中大部分為內地專業人士及畢業生，其租賃預算一般處於2萬至4萬元的水平。

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而近期內地專才毫不吝嗇，相關的租務個案逐步湧現，包括何文田皓畋3座連平台特色戶，實用面積818平方呎，連125平方呎平台，最新獲經「高才通」 （高端人才通行證計劃）來港的內地家庭客承租，月租高達5.3萬元，呎租約65元。

同時，適逢暑期租務旺季，來港讀書的內地大學生亦加快租樓步伐，支撐租務市場，當中以鐵路沿線及鄰近大學的租務最為明顯，如最新有內地生以年繳形式，共斥資19.44萬元承租沙田偉華中心3座高層B室，單位實用面積358平方呎，屬2房間隔，平均月租1.62萬元，呎租約45元。

事實上，觀乎現時市況，一手市場相繼有全新盤推出，搶去市場焦點，令二手市場瀰漫濃厚的觀望情緒，而且美國再度議息，整體加息周期未見完結，不少準買家「寧租不賣」，以防「上錯車」。此外，今屆政府亦打正旗號引進外地人才，上半年已經批出多宗申請，因此在樓市前景不明及政府政策推使之下，相信本港下半年租務交投仍有上升的動力。

記者：潘淑盈

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欄名 : 樓市分析

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