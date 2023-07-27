  • 34°C
香港時間 : 2023727日 (週四) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

安聯投資：3綫索預示日央行按兵不動

財金 15:03 2023/07/27

分享：

分享：

日本央行將於7月28日早上公布議息結果，安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt，以及安聯投資多元資產基金經理Stefan Rittner，基於3個原因，料今次日央行將按兵不動。

點擊圖片放大

（請點擊圖片放大）

對於今次日央行議息，Greg及Stefan的看法如下：

  • 預計日央行在本周舉行的議息會議上維持利率政策不變。
  • 雖然近期通脹數據仍然高企，但已趨於平穩，而全球通脹趨勢正在放緩。因此，日央行可能會等待更多數據公佈後才確認日本通脹趨勢的走向和可持續性。
  • 許多投資者原本預期，7月的收益率曲綫控制（YCC）會出現調整。但在日央行行長植田和男最近發表講話和在媒體上作出評論後，市場預期出現了改變，認為該行不會對 YCC 進行調整。
  • 因此，預計市場對日本央行會議的反應將會較克制，尤其近期媒體評論造成市場的大幅波動或已反映市場早已預料到該結果。

當其他國際央行都進入貨幣緊縮周期的最後階段，日央行迄今為止仍然沒有採取貨幣政策正常化的措施，並且表......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外?篇《5?轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...

撰文 : Greg Hirt 安聯投資全球多元資產首席投資總監

欄名 : 資產管理人語

相關文章

3主綫捉「中國+1」供應鏈遷移趨勢（第二版）（另增圖解）
2023/07/26
3主綫捉「中國+1」供應鏈遷移趨勢（第二版）（另增圖解）
印股強勢 宏利投管解構續看好原因
2023/07/25
印股強勢 宏利投管解構續看好原因
大摩：恒隆地產內地敞口較高 股價60日內跑贏行業（持續更新）
今日
大摩：恒隆地產內地敞口較高 股價60日內跑贏行業（持續更新）

你可能感興趣

3主綫捉「中國+1」供應鏈遷移趨勢（第二版）（另增圖解）
18:37 2023/07/26
3主綫捉「中國+1」供應鏈遷移趨勢（第二版）（另增圖解）
印股強勢 宏利投管解構續看好原因
12:35 2023/07/25
印股強勢 宏利投管解構續看好原因
大摩：恒隆地產內地敞口較高 股價60日內跑贏行業（持續更新）
今日 01:30
大摩：恒隆地產內地敞口較高 股價60日內跑贏行業（持續更新）

最新專欄文章

印股強勢 宏利投管解構續看好原因
2023/07/25
印股強勢 宏利投管解構續看好原因
中國經濟復甦是否停滯不前？
2023/07/24
中國經濟復甦是否停滯不前？
內地復甦2關鍵+2焦點
2023/07/23
內地復甦2關鍵+2焦點
新興市場降息有利本地債券前景
2023/07/17
新興市場降息有利本地債券前景
謹防外部噪音和自我偏見
2023/07/10
謹防外部噪音和自我偏見
日本 量化寬鬆 議息 日本央行 通脹 CPI 國債 經濟數據表現 經濟現象 貨幣政策

下一篇文章

收緊7年樓齡賠償機制值得深思
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？
保守黨守住一席 辛偉誠絕處逢生？
1類港寫字樓較具吸引力（新增圖表）
1類港寫字樓較具吸引力（新增圖表）
息魔未退 樓價反彈缺動力
息魔未退 樓價反彈缺動力
歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？
歐洲機票太便宜 鼓勵碳排放？
3主綫捉「中國+1」供應鏈遷移趨勢（第二版）（另增圖解）
3主綫捉「中國+1」供應鏈遷移趨勢（第二版）（另增圖解）
Twitter轉商標 鋪路美版微信
Twitter轉商標 鋪路美版微信