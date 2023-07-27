安聯投資：3綫索預示日央行按兵不動（加圖）

日本央行將於7月28日早上公布議息結果，安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt，以及安聯投資多元資產基金經理Stefan Rittner，基於3個原因，料今次日央行將按兵不動。

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對於今次日央行議息，Greg及Stefan的看法如下： 預計日央行在本周舉行的議息會議上維持利率政策不變。

雖然近期通脹數據仍然高企，但已趨於平穩，而全球通脹趨勢正在放緩。因此，日央行可能會等待更多數據公佈後才確認日本通脹趨勢的走向和可持續性。

許多投資者原本預期，7月的收益率曲綫控制（YCC）會出現調整。但在日央行行長植田和男最近發表講話和在媒體上作出評論後，市場預期出現了改變，認為該行不會對 YCC 進行調整。

因此，預計市場對日本央行會議的反應將會較克制，尤其近期媒體評論造成市場的大幅波動或已反映市場早已預料到該結果。

當其他國際央行都進入貨幣緊縮周期的最後階段，日央行迄今為止仍然沒有採取貨幣政策正常化的措施，並且表......

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